Τα ποσοστά καρκίνου αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα μεταξύ των ενηλίκων κάτω των 50 ετών. Οι ακριβείς αιτίες δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, όμως ογκολόγοι επισημαίνουν τον πιθανό ρόλο περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως τα φυτοφάρμακα και τα PFAS, καθώς και της ρύπανσης, των πλαστικών και των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στη διατροφή τις τελευταίες δεκαετίες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ακόμη και μια φαινομενικά μικρή αλλαγή στο σώμα δεν πρέπει να αγνοείται όταν επιμένει. Εξάλλου ο καρκίνος δεν προειδοποιεί πάντοτε με ένα σύμπτωμα που προκαλεί αμέσως συναγερμό. Μια ανεξήγητη κόπωση, λίγα κιλά που χάθηκαν χωρίς δίαιτα, μια αλλαγή στις συνήθειες στην τουαλέτα ή ένας καινούργιος σπίλος στο δέρμα μπορεί να υποτιμώνται, όμως ενδεχομένως να πρόκειται για ένα πρώιμο σημάδι που δεν θα πρέπει να αγνοείται.

Κάθε άνθρωπος γνωρίζει το σώμα του καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και, εάν αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να αναζητά ιατρική αξιολόγηση. Όσο νωρίτερα γίνεται η διάγνωση τόσο καλύτερη είναι η αντιμετώπισή του. Ακολουθούν επτά συχνά παραγνωρισμένα σημάδια που, σύμφωνα με ογκολόγους στη Huffington Post, αξίζουν προσοχή.

1. Ακούσια απώλεια βάρους

Εάν χάνετε βάρος χωρίς να προσπαθείτε, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με την υγεία σας. Δεν πρόκειται για μια απρόσμενη απώλεια μισού ή ενός κιλού. Οι ογκολόγοι αναφέρονται σε ακούσια απώλεια περίπου 4 κιλών ή περισσότερο μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων ή μηνών. Μια τέτοια μεταβολή μπορεί να σημαίνει ότι ο οργανισμός βρίσκεται υπό σημαντική καταπόνηση, η οποία ενδέχεται να οφείλεται και σε καρκίνο.

2. Χρόνια κόπωση

Η κόπωση είναι ένα σύμπτωμα που πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη. Το πρόβλημα είναι πως η αξιολόγησή της μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς είναι εξαιρετικά συνηθισμένη στην καθημερινότητα ανθρώπων που εργάζονται, φροντίζουν παιδιά ή ηλικιωμένους γονείς και καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλές υποχρεώσεις.

Όταν, όμως, η κόπωση γίνεται τόσο έντονη ώστε να επηρεάζει την εργασία ή την ποιότητα ζωής, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση για να διαπιστωθεί η αιτία της. Η χρόνια κόπωση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και ένας από αυτούς είναι ο καρκίνος.

3. Αλλαγές στην ούρηση

Οι άνδρες που παρατηρούν οποιαδήποτε μεταβολή στην ούρηση, όπως αίμα στα ούρα, συχνότερη ανάγκη για ούρηση ή ασθενέστερη ροή, πρέπει να απευθύνονται σε γιατρό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία μπορεί να είναι η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, δηλαδή μια μη καρκινική διόγκωση του αδένα. Δεν μπορεί, όμως, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα συμπτώματα να προκαλούνται από όγκο στον προστάτη.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνός στους άνδρες, καθώς περίπου ένας στους οκτώ θα διαγνωστεί με τη νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Υπάρχουν διαθέσιμες εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και αποτελεσματικές θεραπείες. Γι’ αυτό είναι σημαντικό συμπτώματα όπως η επίμονη κόπωση ή οι αλλαγές σε φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος να γνωστοποιούνται στον γιατρό.

4. Αλλαγές στα κόπρανα και στις συνήθειες του εντέρου

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι το αίμα στα κόπρανα αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου αυξάνονται μεταξύ των νεότερων ενηλίκων.

Όποιος εμφανίζει αυτό το σύμπτωμα χρειάζεται να αξιολογηθεί από γαστρεντερολόγο και ενδεχομένως να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση. Πολύ συχνά, ειδικά στους νεότερους ασθενείς, το αίμα στα κόπρανα αποδίδεται σε αιμορροΐδες. Πράγματι, μπορεί να οφείλεται σε αυτές, αλλά μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ένα ακόμη σύμπτωμα που πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς σε σχέση με τις κακοήθειες του γαστρεντερικού συστήματος είναι τα μαύρα κόπρανα. Μπορεί να υποδηλώνουν ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό στον οισοφάγο ή στην περιοχή του στομάχου. Εξίσου σημαντικό είναι να δίνετε προσοχή σε κάθε επίμονη αλλαγή των συνηθειών του εντέρου, όπως εντονότερη δυσκοιλιότητα ή διάρροια από το συνηθισμένο, φούσκωμα ή κοιλιακό άλγος. Εάν το πρόβλημα επιμένει, πρέπει να το συζητήσετε με τον γιατρό σας.

5. Δυσκολία στην κατάποση

Οι ογκολόγοι παρατηρούν ολοένα περισσότερα περιστατικά καρκίνου του οισοφάγου και του στομάχου. Αυτές οι μορφές καρκίνου μπορεί να σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα ή ακόμη και τη χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Μπορούν, επίσης, να προκληθούν από σποραδικές γονιδιακές μεταλλάξεις.

Η δυσκολία στην κατάποση αποτελεί ένα σύμπτωμα που απαιτεί προσοχή. Η κατάποση μπορεί να μην είναι απαραίτητα επώδυνη, αλλά να γίνεται σταδιακά πιο δύσκολη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό, ώστε να διαπιστωθεί εάν χρειάζεται να εξεταστεί ο οισοφάγος για πιθανές αλλαγές.

6. Νέα σημάδια στο δέρμα ή υπάρχοντα που μεγαλώνουν

Τα ποσοστά καρκίνου του δέρματος αυξάνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στο δέρμα, όπως ένα νέο σημάδι, σπίλο ή εξόγκωμα, ή εάν ένα υπάρχον σημάδι, σπίλος ή εξόγκωμα αρχίσει να μεταβάλλεται, αξίζει να εξεταστείτε από δερματολόγο.

Ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να εμφανιστεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και σε όλους τους χρωματικούς τόνους του δέρματος. Κανείς δεν εξαιρείται από τον κίνδυνο. Οποιαδήποτε ύποπτη αλλοίωση πρέπει να ελέγχεται. Ειδικά στην περίπτωση του μελανώματος, η έκβαση είναι πολύ καλύτερη όταν η νόσος εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο παρά όταν έχει ήδη εξαπλωθεί στους πνεύμονες και στους λεμφαδένες.

7. Έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις

Μια ήπια εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να είναι φυσιολογική. Είναι επίσης συνηθισμένη κατά την εμμηνόπαυση ή όταν κάποιος περνά μια σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού.

Οι έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις, όμως, που μουσκεύουν τα ρούχα και αναγκάζουν το άτομο να αλλάξει μέσα στη νύχτα, μπορεί να αποτελούν ένδειξη ενός σοβαρότερου προβλήματος. Αυτό δεν θεωρείται φυσιολογικό και πρέπει να συζητηθεί με γιατρό. Μπορεί να μη σημαίνει κάτι σοβαρό, αλλά ενδέχεται να αποτελεί εκδήλωση λεμφώματος.

Η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου

Παρότι ο καρκίνος μπορεί να συνδέεται με γενετικούς παράγοντες, υπάρχουν επιλογές του τρόπου ζωής που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου. Παράλληλα, τα εργαλεία προσυμπτωματικού ελέγχου μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της νόσου.

Συζητήστε με τον γιατρό σας για το πότε πρέπει να αρχίσετε τις απαραίτητες εξετάσεις, όπως μαστογραφίες, κολονοσκοπήσεις, εξετάσεις αίματος και τεστ Παπανικολάου. Τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου πιθανότατα θα χρειαστεί να αρχίσουν τον έλεγχο νωρίτερα από την ηλικία που συνιστάται για τον γενικό πληθυσμό.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα ή μια αλλαγή στο σώμα σας, μην την αγνοήσετε και μην καθυστερήσετε να ζητήσετε αξιολόγηση. Η αναζήτηση ιατρικής διερεύνησης όταν κάτι σας προβληματίζει δεν είναι ποτέ λανθασμένη επιλογή.