Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ (19:00) την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Μουντομπάσκετ 2027.

Στον προηγούμενο γύρο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη τερμάτισε στην 3η θέση του ομίλου της με ρεκόρ 3-3.

Το αποψινό παιχνίδι είναι κομβικής σημασίας για την Εθνική, ώστε να μπει με το… δεξί στον δεύτερο προκριματικό γύρο, αλλά και να πιάσει στη δεύτερη θέση του ομίλου τη σημερινή της αντίπαλο.

Στα αγωνιστικά, ο Βασίλης Σπανούλης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Δημήτρη Φλιώνη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, ενώ, εκτός αποστολής έμειναν οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.

Η 12άδα της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Η 12άδα της Ουκρανίας: Ολεξάντρ Κόβλιαρ (Μπουντούτσνοστ), Ντένις Λουκάσοφ (Ρίγας Ζέλι), Γεχόρ Σούσκιν (Κίεβ), Μακσίμ Σούλγκα (Ρεάλ Μαδρίτης), Σβι Μιχάιλιουκ (Γιούτα Τζαζ), Ιβάν Τκατσένκο (Ζαντάρ), Ολεξάντρ Κομπζίστι (Oregon/NCA), Αντρέι Βοϊνάλοβιτς (Ταουραγκέ), Ντανιίλ Σέλιστ (Οβιέδο), Βιάτσεβλαβ Μπομπρόφ (Σταλ Όστροβ), Ρόστισλαβ Νοβίτσκι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Ντμίτρο Σκαπίντσεφ (Λέιμα Κορούνια).

Το πρόγραμμα του ομίλου (28/8)



18:30 Γεωργία-Μαυροβούνιο

19:00 Ουκρανία-Ελλάδα

22:00 Ισπανία-Πορτογαλία

Η βαθμολογία του ομίλου

Ισπανία 5-1 Ουκρανία 4-2 Μαυροβούνιο 4-2 Πορτογαλία 3-3 Ελλάδα 3-3 Γεωργία 3-3

Επόμενη αγωνιστική (1/9)