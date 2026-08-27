Η Κατερίνα Πετράκη, σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή και τη στιγμή που κατάλαβε πως η κατάσταση της υγείας του είχε φτάσει στο τέλος της. Για σχεδόν δυόμισι χρόνια βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του, όσο εκείνος νοσηλευόταν στην εντατική.

Λίγο μετά τον θάνατό του, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για όσα έζησε δίπλα του, από τις μικρές αντιδράσεις που της έδιναν ελπίδα μέχρι την τελευταία τους συνάντηση.

«Σήμερα τον είδα, το κατάλαβα. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι φεύγει. Με το που βγήκα, μου πήραν τηλέφωνο ότι έφυγε. Με το που βγήκα. Περίμενε να τον χαιρετήσω. Δεν έχω ιδέα».

Η τελευταία φορά που είδε τον Δημήτρη Κόκοτα

Η Κατερίνα Πετράκη βρέθηκε κοντά στον σύζυγό της λίγο πριν πληροφορηθεί από τους γιατρούς ότι είχε φύγει από τη ζωή. Όπως περιγράφει, εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα είχε μια διαφορετική αίσθηση για την κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, για μεγάλο διάστημα δεν είχε σταματήσει να ελπίζει. Είχε παρατηρήσει αρκετές φορές τον σύζυγό της να ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα και να εκτελεί οδηγίες, γεγονός που για εκείνη αποτελούσε ένδειξη ότι αντιλαμβανόταν όσα συνέβαιναν γύρω του.

«Μα καταλάβαινε. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε, αντιδρούσε. Δηλαδή εκτελούσε εντολές με όση δύναμη είχε. Καταλάβαινε τι του λέγαμε».

Η ίδια γνώριζε ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όμως όπως εξηγεί, ο τρόπος με τον οποίο ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε κάθε νέα επιπλοκή τής έδινε δύναμη να συνεχίζει.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Θέλω να πω ότι, ναι, καταλάβαινα. Δεν έχω άγνοια. Καταλάβαινα ότι είναι μια κατάσταση ριψοκίνδυνη μέσα στην εντατική, αλλά έδινε δύναμη. Αντιμετώπισε ό,τι και να ερχόταν το αντιμετώπιζε».

Το μικρόβιο που επιβάρυνε την κατάστασή του

Τις τελευταίες ημέρες, η οικογένεια ενημερώθηκε για νέα λοίμωξη, την οποία ο ήδη καταπονημένος οργανισμός του Δημήτρη Κόκοτα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει.

Η σύζυγός του αναφέρθηκε στην ενημέρωση που είχε από τους γιατρούς και στις εξελίξεις που ακολούθησαν.

«Ένας κουρασμένος όμως οργανισμός και, εντάξει, ένα μικρόβιο, το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε», είπε.