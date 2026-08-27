Ο Cliff Booth, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κινηματογραφικούς ρόλους του Μπραντ Πιτ, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Το Netflix αποκάλυψε τον επίσημο τίτλο της νέας ταινίας που συνεχίζει την ιστορία του ήρωα από το «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Η ταινία θα έχει τίτλο «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», με τον Μπραντ Πιτ να υποδύεται ξανά τον κασκαντέρ και βετεράνο πολέμου, ρόλο που του χάρισε το πρώτο Όσκαρ ερμηνείας της καριέρας του.

Αυτή τη φορά, πάντως, πίσω από την κάμερα δεν θα βρίσκεται ο Ταραντίνο. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του δημιουργού του «Once Upon a Time in Hollywood».

Η νέα παραγωγή θα κάνει αρχικά μια αποκλειστική κινηματογραφική πορεία δύο εβδομάδων σε αίθουσες IMAX, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, θα γίνει διαθέσιμη στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.

Η ιστορία μεταφέρεται στο 1977

Η δράση του «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» τοποθετείται στο 1977, αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας.

Ο Cliff Booth επιστρέφει έτσι σε ένα Χόλιγουντ που έχει πλέον αλλάξει σημαντικά, καθώς η κινηματογραφική βιομηχανία βρίσκεται σε μια διαφορετική εποχή από εκείνη που παρουσίαζε η ταινία του Ταραντίνο. Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ θα εμφανιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν ΙΙ, Σκοτ Κάαν, Κάρλα Γκουτζίνο, Χολτ ΜακΚαλέινι, Τζέι Μπι Ταντίνα και Πίτερ Γουέλερ.

Η επιτυχία του «Once Upon a Time in Hollywood»

Το «Once Upon a Time in Hollywood» κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ και Μάργκοτ Ρόμπι. Η ταινία αποτέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας περίπου 377 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Παράλληλα, απέσπασε συνολικά 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε δύο βραβεία. Ανάμεσά τους ήταν και εκείνο του Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος βραβεύτηκε για την ερμηνεία του ως Cliff Booth.

Η επιστροφή του χαρακτήρα, αυτή τη φορά με τον Ντέιβιντ Φίντσερ στη σκηνοθεσία και τον Ταραντίνο στο σενάριο, δημιουργεί πλέον μεγάλες προσδοκίες για τη νέα κινηματογραφική περιπέτεια.