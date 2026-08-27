Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το Ιδιωτικό Χρέος, σε εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες- Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ».

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο».

Επιπλέον είπε πως «αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα: μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά, θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ».

«Η δική μας πρόταση βασίζεται σε μια καθαρή αρχή: Όποιος μπορεί να πληρώσει, πρέπει να πληρώνει. Όποιος θέλει να είναι συνεπής, πρέπει να έχει τη δυνατότητα μιας βιώσιμης ρύθμισης. Και όποιος βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία, πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Με κανόνες και διαφάνεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν, ανέπτυξε ένα πλαίσιο 10+1 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος:

Πρώτον, επαναφέρουμε την προστασία της κύριας κατοικίας. Με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δεύτερον, θεσπίζουμε μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Τρίτον, αλλάζουμε ουσιαστικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις.

Τέταρτον, θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. ….Δεν μπορεί αυτός που διαχειρίζεται την περιουσία και πολλές φορές την ίδια την κατοικία ενός πολίτη να έχει μόνο δικαιώματα. Πρέπει να έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και όταν δεν τις τηρεί, να υπάρχουν πραγματικές συνέπειες. Και υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα από τη λειτουργία εταιρειών ακινήτων που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και αποκτούν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών.

Πέμπτον, δίνουμε στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund.

Έκτον, κατοχυρώνουμε πραγματικά δικαιώματα για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση.

Έβδομον, δίνουμε οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Όγδοον, επιβραβεύουμε τη συνέπεια του δανειολήπτη.

Ένατον, προστατεύουμε την αναγκαία αγροτική γη.

Δέκατον, θεσπίζουμε δικαιότερους κανόνες για τους εγγυητές.

Και η ενδέκατη πρόταση: θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

«Αυτές οι 10+1 παρεμβάσεις δεν είναι αποσπασματικά μέτρα. Συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Τις επόμενες ημέρες, το σύνολο αυτών των μέτρων θα κατατεθεί στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Και το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι συγκεκριμένο: Θα φέρει προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ; Θα επιτρέψει να γίνει μια ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση και να αναλάβει κάθε πολιτική δύναμη την ευθύνη της;», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.