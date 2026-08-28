Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές άφησαν για λίγο στην άκρη τις μεγάλες επιδόσεις τους στο Diamond League της Ζυρίχης και αποφάσισαν να βγουν και να ξεσκάσουν λίγο, μακριά από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε στα social media ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου, μετά την εξαιρετική παρουσία των δύο αθλητών στο Diamond League.

Νωρίτερα, ο Τεντόγλου είχε πανηγυρίσει ακόμη μία νίκη στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση με άλμα στα 8,45 μ., μόλις δύο εκατοστά μπροστά από τον Τατζέι Γκέιλ των 8,43 μ. Ο Καραλής πραγματοποίησε ιστορική εμφάνιση, περνώντας τα 6,20 μ. και καταρρίπτοντας ξανά το πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ.