Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, όπου κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν χθες, εκφράζοντας την οργή και την απόγνωσή τους για την υπόθεση του αφθώδους πυρετού.

Κτηνοτρόφοι φώναζαν στην αίθουσα και ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις και τα μεγάλα προβλήματα που φέρνει ο αφθώδης πυρετός στα κοπάδια τους.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη υπερασπίστηκε τη λειτουργία της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου, ενώ ο Στρατής Κόμβος από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων χαρακτήρισε επιστημονικά προβληματική την απλή διακοπή της ιχνηλάτησης, επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη να εξεταστεί σοβαρά η επιλογή του εμβολιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lesvosnews.net στις αρχές Σεπτεμβρίου (αμέσως μετά την ΔΕΘ) αναμένεται και η επίσκεψη του υφυπουργού Αθανάσιου Καββαδά στο νησί.

Τελικά, μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό, παραιτήθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλλη και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (αρχικτηνίατρος) Στράτος Τσομπανέλλης.