Τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Europa League έμαθε πριν λίγη ώρα ο Ολυμπιακός, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Μίλαν (εντός)

Μαρσέιγ (εκτός)

Σπάρτα Πράγας (εντός)

Ρεν (εκτός)

Γιαγκελόνια (εντός)

Τσέλιε (εκτός)

Χόφενχάιμ (εντός)

Τορένσε (εκτός)

Οι οκτώ αναμετρήσεις των δύο ομάδων θα διεξαχθούν από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Ιανουαρίου.

Η αυλαία είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου και το ακριβές πρόγραμμα θα γίνει γνωστό αύριο, Σάββατο (28/08).

Αναλυτικά το καλεντάρι της League Phase του Europa League: