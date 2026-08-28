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Τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Europa League έμαθε πριν λίγη ώρα ο Ολυμπιακός, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

  • Μίλαν (εντός)
  • Μαρσέιγ (εκτός)
  • Σπάρτα Πράγας (εντός)
  • Ρεν (εκτός)
  • Γιαγκελόνια (εντός)
  • Τσέλιε (εκτός)
  • Χόφενχάιμ (εντός)
  • Τορένσε (εκτός)

Οι οκτώ αναμετρήσεις των δύο ομάδων θα διεξαχθούν από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Ιανουαρίου.

Η αυλαία είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου και το ακριβές πρόγραμμα θα γίνει γνωστό αύριο, Σάββατο (28/08).

Αναλυτικά το καλεντάρι της League Phase του Europa League:

  • 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
  • 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027