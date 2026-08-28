Τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Europa League έμαθε πριν λίγη ώρα ο Ολυμπιακός, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:
- Μίλαν (εντός)
- Μαρσέιγ (εκτός)
- Σπάρτα Πράγας (εντός)
- Ρεν (εκτός)
- Γιαγκελόνια (εντός)
- Τσέλιε (εκτός)
- Χόφενχάιμ (εντός)
- Τορένσε (εκτός)
Οι οκτώ αναμετρήσεις των δύο ομάδων θα διεξαχθούν από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Ιανουαρίου.
Η αυλαία είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου και το ακριβές πρόγραμμα θα γίνει γνωστό αύριο, Σάββατο (28/08).
Αναλυτικά το καλεντάρι της League Phase του Europa League:
- 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027