Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 30χρονη τουρίστρια από την Ιταλία η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα στο πόδι από την προπέλα θαλαμηγού, το απόγευμα της Πέμπτης (27/8), στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των Οθωνών.

Η 30χρονη, όπως μεταδίδει το ERTNews βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες ενώ εξετάζεται εάν επιχείρησε να βουτήξει ή εάν έπεσε κατά λάθος από το σκάφος.

Η μηχανή της θαλαμηγού, όπως μεταδίδει το ERTnews φαίνεται ότι βρισκόταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί κοντά στην προπέλα και να υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι.

Αμέσως μετά το ατύχημα, η 30χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα και, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκε στην περιοχή της Ημερολιάς, στη βόρεια Κέρκυρα. Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Τη μεταφορά της τραυματία στην Ημερολιά επιβεβαιώνουν και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι γιατροί του νοσοκομείου έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν την αιμορραγία και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Μόλις αυτό κατέστη δυνατό, οργανώθηκε η αεροδιακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στην Αγγειοχειρουργική Κλινική, σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να συνεχίζουν τις προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.