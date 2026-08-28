Υπάρχει κάτι σχεδόν προκλητικό στη φράση «ο καρκίνος είναι κβαντικός». Ακούγεται σαν να συναντιούνται ξαφνικά η κβαντική φυσική και η ογκολογία. Στην πραγματικότητα, αυτό που περιγράφει ο Andrea Califano, καθηγητής Χημικής Βιολογίας στο Vagelos College of Physicians and Surgeons του Columbia University και επικεφαλής του Chan Zuckerberg Biohub New York, είναι διαφορετικό και ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Η ιδέα του δεν είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα συμπεριφέρονται κυριολεκτικά όπως τα υποατομικά σωματίδια. Είναι ότι, όπως τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου μπορούν να βρίσκονται σε συγκεκριμένες κβαντισμένες ενεργειακές καταστάσεις, έτσι και τα καρκινικά κύτταρα φαίνεται να περιορίζονται σε έναν σχετικά μικρό αριθμό διακριτών και επαναλαμβανόμενων κυτταρικών καταστάσεων. Και, κυρίως, οι καταστάσεις αυτές μπορεί να επαναλαμβάνονται από ασθενή σε ασθενή με τον ίδιο τύπο καρκίνου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Columbia Univescity για την έρευνα του καθηγητή Califano, αν η υπόθεση επιβεβαιωθεί ευρύτερα, το ερώτημα γίνεται συναρπαστικό: μήπως αντί να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την τεράστια γενετική πολυπλοκότητα κάθε όγκου ξεχωριστά, μπορούμε να σχεδιάσουμε συνδυασμούς θεραπειών που θα εξουδετερώνουν τις λίγες βασικές «καταστάσεις επιβίωσης» στις οποίες καταφεύγουν τα καρκινικά κύτταρα;

Από τις μεταλλάξεις στις «καταστάσεις» του καρκίνου

Η σύγχρονη ογκολογία έχει ήδη απομακρυνθεί πολύ από την εποχή της λογικής «ένας καρκίνος – μία θεραπεία». Η ιατρική ακριβείας χρησιμοποιεί:

γονίδια,

πρωτεΐνες και

άλλους βιοδείκτες του όγκου

για να επιλέξει θεραπείες με μεγαλύτερη πιθανότητα αποτελεσματικότητας. Το αμερικανικό National Cancer Institute χαρακτηρίζει τις στοχευμένες θεραπείες θεμέλιο της precision medicine.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η trastuzumab, η δραστική ουσία που στοχεύει την HER2 πρωτεΐνη και χρησιμοποιείται σε HER2-θετικούς καρκίνους του μαστού και του στομάχου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επιβεβαιώνει ότι η trastuzumab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα σχεδιασμένο να προσδένεται στον HER2 και να παρεμβαίνει στα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Ο καθηγητής Califano δεν απορρίπτει αυτή την προσέγγιση. Παρουσιάζει, όμως, την πιθανότητα να υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο βιολογίας που ίσως έχει υποτιμηθεί: την τελική λειτουργική κατάσταση στην οποία καταλήγει το καρκινικό κύτταρο. Και αυτό έχει σημασία επειδή διαφορετικοί δρόμοι μεταλλάξεων ενδέχεται τελικά να οδηγούν σε έναν πολύ μικρότερο αριθμό κοινών λειτουργικών καταστάσεων.

Η «εξίσωση του καρκίνου»

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το παρελθόν του καθηγητή Califano ως φυσικού. Αντί να αντιμετωπίζει τον όγκο απλώς ως έναν κατάλογο μεταλλάξεων, η ομάδα του επιχειρεί να ανακατασκευάσει τα ρυθμιστικά δίκτυα που καθορίζουν τη συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεγόμενοι master regulators: πρωτεΐνες-ρυθμιστές που βοηθούν το κύτταρο να διατηρεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η βασική υπόθεση είναι ότι, εάν εντοπιστούν και ανασταλούν οι κρίσιμοι ρυθμιστές που στηρίζουν την κακοήθη κατάσταση, το κύτταρο μπορεί να χάσει την ικανότητά του να τη συντηρεί.

Εδώ, όμως, εμφανίστηκε η μεγάλη έκπληξη: σε προηγούμενες αναλύσεις περισσότερων από 10.000 δειγμάτων από πάνω από 20 διαφορετικές ομάδες καρκίνων, η ομάδα του καθηγητή Califano εντόπισε μόλις 112 μοναδικές καταστάσεις. Σε νεότερες αναλύσεις μεμονωμένων καρκινικών κυττάρων, κανένας καρκίνος που εξετάστηκε μέχρι σήμερα δεν εμφάνισε περισσότερες από επτά τέτοιες καταστάσεις, σύμφωνα με το Columbia.

Από μια φαινομενικά ατελείωτη θάλασσα γενετικών διαφορών, δηλαδή, αρχίζει να αναδύεται ένας πολύ μικρότερος χάρτης λειτουργικών «προορισμών».

Καρκίνος του παγκρέατος: έξι καταστάσεις που επανεμφανίζονται

Η νέα μελέτη των Pasquale Laise, Mikko Turunen, Alvaro Curiel-Garcia και συνεργατών, που δημοσιεύθηκε στις 26 Αυγούστου 2026 στο Nature Genetics, προσφέρει ένα από τα ισχυρότερα παραδείγματα αυτής της λογικής.

Οι ερευνητές ανέλυσαν σε επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων το παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα και εντόπισαν τρεις βασικές αναπτυξιακές καταστάσεις, καθεμία από τις οποίες χωρίζεται σε δύο υποκαταστάσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα της σηματοδότησης MAPK, συνολικά έξι διακριτές κακοήθεις κυτταρικές καταστάσεις.

Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ο αριθμός τους. Σύμφωνα με το Nature Genetics, ουσιαστικά κάθε αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος που εξετάστηκε περιείχε αυτές τις έξι μοριακά διακριτές καταστάσεις, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες γενετικές αλλοιώσεις. Αυτό που αλλάζει μεταξύ των όγκων είναι σε σημαντικό βαθμό η αναλογία των κυττάρων που βρίσκονται σε κάθε κατάσταση.

Το πρόβλημα: ο καρκίνος μπορεί να αλλάζει «ταυτότητα»

Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που μετατρέπει αυτή την ανακάλυψη από απλή ταξινόμηση σε θεραπευτικό γρίφο. Τα κύτταρα δεν είναι αναγκαστικά εγκλωβισμένα για πάντα σε μία κατάσταση.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ανίχνευση γενεαλογίας και κατέγραψαν τόσο αυθόρμητη όσο και προκαλούμενη από τη θεραπεία μετάβαση μεταξύ καταστάσεων. Με απλά λόγια, όταν ένα φάρμακο χτυπά αποτελεσματικά έναν πληθυσμό καρκινικών κυττάρων, άλλα κύτταρα (ή ενδεχομένως τα ίδια) μπορούν να μετακινηθούν προς διαφορετική κατάσταση και να αποκτήσουν διαφορετικές ευαισθησίες.

Αυτό προσφέρει έναν πιθανό μηχανισμό για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ογκολογίας: τη θεραπευτική αντοχή και εξηγεί γιατί το όραμα του καθηγητή Califano δεν είναι απαραίτητα «ένα καλύτερο φάρμακο», αλλά ένας έξυπνος συνδυασμός φαρμάκων που θα κλείνει ταυτόχρονα όλες τις εξόδους διαφυγής του όγκου.

Το παιδιατρικό γλοίωμα και μία εντυπωσιακή απόδειξη της ιδέας

Μια δεύτερη μελέτη της ομάδας, δημοσιευμένη στις 22 Απριλίου 2026 στο Nature Genetics, εξέτασε το διάχυτο γλοίωμα μέσης γραμμής (diffuse midline glioma – DMG), έναν εξαιρετικά επιθετικό παιδιατρικό όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Εδώ οι ερευνητές εντόπισαν επτά συνυπάρχουσες κυτταρικές καταστάσεις και χρησιμοποίησαν μια δικτυακή υπολογιστική προσέγγιση για να αναζητήσουν φάρμακα που θα μπορούσαν να στοχεύουν τους αντίστοιχους master regulators.

Η ανάλυση οδήγησε στις δραστικές ουσίες avapritinib, ruxolitinib και larotrectinib, οι οποίες προτάθηκαν ως συμπληρωματικές επιλογές για την κάλυψη των διαφορετικών καταστάσεων. Στις προκλινικές δοκιμές, οι προβλέψεις για τη στόχευση των αντίστοιχων κυτταρικών καταστάσεων επιβεβαιώθηκαν, ενώ οι περισσότεροι συνδυασμοί δύο φαρμάκων που στόχευαν συμπληρωματικές καταστάσεις υπερείχαν σημαντικά έναντι των αντίστοιχων μονοθεραπειών.

Αυτό είναι σημαντικό, αλλά χρειάζεται προσοχή: δεν πρόκειται για νέο καθιερωμένο θεραπευτικό σχήμα για ασθενείς. Η εργασία αποτελεί κυρίως προκλινική απόδειξη ότι η λογική της ταυτόχρονης στόχευσης πολλαπλών κυτταρικών καταστάσεων μπορεί να λειτουργήσει. Το ίδιο το NCI επισημαίνει ότι το diffuse midline glioma παραμένει νόσημα με πολύ δυσμενή πρόγνωση και ότι νέες στοχευμένες και ανοσοθεραπευτικές προσεγγίσεις εξακολουθούν να διερευνώνται σε κλινικές μελέτες.

Μήπως τελικά δεν χρειάζεται να κυνηγάμε κάθε μετάλλαξη;

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ανατρεπτική συνέπεια της θεωρίας. Η σημερινή ογκολογία ακριβείας προσπαθεί, όπου είναι δυνατό, να βρει το μοριακό χαρακτηριστικό ενός όγκου που μπορεί να αποτελέσει θεραπευτικό στόχο. Και αυτή η στρατηγική έχει ήδη προσφέρει ουσιαστικές θεραπείες. Υπάρχουν μάλιστα πλέον «tumor-agnostic» θεραπείες, οι οποίες επιλέγονται βάσει συγκεκριμένου μοριακού χαρακτηριστικού ανεξάρτητα από το όργανο στο οποίο ξεκίνησε ο καρκίνος.

Η υπόθεση των κυτταρικών καταστάσεων δεν ακυρώνει αυτή την πρόοδο. Θα μπορούσε όμως να προσθέσει μια δεύτερη διάσταση. Όχι μόνο: «Ποια μετάλλαξη έχει ο όγκος;» Αλλά και: «Σε ποια λειτουργική κατάσταση βρίσκεται το καρκινικό κύτταρο και ποιες άλλες καταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ξεφύγει από τη θεραπεία;»

Αν ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών γενετικών διαδρομών συγκλίνει τελικά σε λίγες κοινές κυτταρικές καταστάσεις, τότε αυτές μπορεί να αποτελέσουν ένα νέο είδος θεραπευτικού «χάρτη».

Είναι λοιπόν πράγματι «κβαντικός» ο καρκίνος;

Εδώ χρειάζεται να χωρίσουμε τον εντυπωσιακό τίτλο από το επιστημονικό συμπέρασμα. Δεν έχει αποδειχθεί ότι ο καρκίνος είναι κβαντικό φαινόμενο με τη φυσική έννοια του όρου. Ο καθηγητής Califano χρησιμοποιεί την κβάντωση ως αναλογία για να περιγράψει το γεγονός ότι τα κύτταρα φαίνεται να οργανώνονται σε περιορισμένες, διακριτές καταστάσεις αντί να καταλαμβάνουν απεριόριστες ενδιάμεσες μορφές.

Αυτό που έχουν δείξει οι νέες εργασίες είναι ήδη αρκετά ενδιαφέρον χωρίς υπερβολές: σε δύο πολύ διαφορετικούς καρκίνους, οι ερευνητές εντόπισαν περιορισμένα σύνολα επαναλαμβανόμενων κακοήθων καταστάσεων, αποκάλυψαν μηχανισμούς που τις συντηρούν και έδειξαν πειραματικά ότι η στόχευση συμπληρωματικών καταστάσεων μπορεί να αποτελέσει στρατηγική για την αντιμετώπιση της ετερογένειας και της θεραπευτικής αντοχής.

Από το DNA στη «συμπεριφορά» του όγκου

Ίσως, λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή που προτείνει αυτή η έρευνα να μην είναι ότι η ογκολογία πρέπει να εγκαταλείψει την εξατομικευμένη ιατρική. Είναι ότι ίσως χρειάζεται να κοιτάξει πέρα από το DNA:

Οι μεταλλάξεις παραμένουν θεμελιώδεις.

Οι βιοδείκτες παραμένουν κρίσιμοι.

Οι στοχευμένες θεραπείες έχουν ήδη αλλάξει την πορεία πολλών καρκίνων και αποτελούν βασικό κομμάτι της σύγχρονης ογκολογίας.

Αλλά το επόμενο μεγάλο ερώτημα μπορεί να είναι διαφορετικό: όχι μόνο τι έχει πάθει το γονιδίωμα του καρκινικού κυττάρου, αλλά σε τι το έχει μετατρέψει.

Και εάν αποδειχθεί ότι πίσω από εκατομμύρια γενετικές παραλλαγές κρύβονται τελικά λίγες επαναλαμβανόμενες βιολογικές καταστάσεις, τότε μια από τις μεγαλύτερες πολυπλοκότητες της ιατρικής ίσως γίνει λίγο πιο διαχειρίσιμη. Όχι επειδή ο καρκίνος έγινε απλός. Αλλά επειδή μπορεί να ανακαλύπτουμε τους κανόνες με τους οποίους «παίζει».