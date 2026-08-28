Οι επιζώντες κάθονταν υπομονετικά, περιμένοντας τη σειρά τους για να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος. Κάποιοι έκλαιγαν. Οι μητέρες κρατούσαν σφιχτά τα μωρά τους. Οι σύζυγοι θρηνούσαν τις γυναίκες τους, τα χέρια των οποίων δεν μπορούσαν πλέον να κρατήσουν.

Ωστόσο, την Πέμπτη, μια μέρα μετά την πτώση ενός τεράστιου τμήματος παγετώνα που προκάλεσε καταστροφική πλημμύρα και κατολίσθηση λάσπης στο Νεπάλ, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από 1.400 αγνοούμενους, οι κάτοικοι κατά μήκος των συνόρων με το Θιβέτ εξακολουθούσαν να μην μπορούν να πιστέψουν την απίστευτη ταχύτητα με την οποία η οργή του ποταμού είχε ανατρέψει τις ζωές τους.

Σε λίγα λεπτά, ένα κύμα λάσπης εμφανίστηκε από το πουθενά και έσβησε τα σημεία αναφοράς της ζωής τους: Σπίτια, καταστήματα, σχολεία, χωράφια, δρόμοι και γέφυρες είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Ακόμη και τα συντρίμμια φαινόταν να έχουν εξαφανιστεί, παρασυρμένα προς τα κάτω.

«Όλοι πέθαναν, και εγώ έζησα», είπε ο Ντάβα Λάμα, 45 ετών, αρχίζοντας να κλαίει καθώς διηγούνταν πώς, λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης 26/8, είχε ακούσει έναν κεραυνό και στη συνέχεια ένιωσε ένα αεράκι. Πριν προλάβει να το συνειδητοποιήσει, ένα τεράστιο κύμα λασπωμένου νερού είχε χτυπήσει με δύναμη το σπίτι του, όπου ζούσε τα τελευταία 12 χρόνια στο συνοριακό χωριό Τιμούρε, παρασύροντας όχι μόνο τα υπάρχοντά του, αλλά και τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, 7 και 8 ετών, όπως σημειώνουν οι New York Times.

«Πόσο καιρό μπορώ να συνεχίσω να ελπίζω, δεν ξέρω», είπε ο κ. Λάμα. Ο γείτονάς του, ο οποίος είχε επίσης χάσει μέλη της οικογένειάς του, έβαλε το χέρι του στον ώμο του κ. Λάμα για να τον παρηγορήσει.

Εκατοντάδες άνθρωποι όπως ο κ. Λάμα, οι οποίοι διασώθηκαν από την περιοχή στο βόρειο Νεπάλ — μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου — έχουν φτάσει στο Ντουντσέ, μια πόλη περίπου 17 μίλια από τα σύνορα με το Θιβέτ, όπου ο στρατός του Νεπάλ διαθέτει βάση έρευνας και διάσωσης.

Μειώνεται ο κίνδυνος υπερχείλισης λίμνης που σχηματίστηκε μετά την καταστροφή

Εντωμεταξύ, τους πέντε έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης σε περιοχή μεταξύ του Θιβέτ και του Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της Κίνας. Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει σταθερός στους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί, τουρίστες ή προσκυνητές.

Παράλληλα η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι «μειώνεται σταδιακά» η απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης που έχει σχηματιστεί μετά την κατολίσθηση.

Εξαιτίας του κινδύνου υπερχείλισης και νέων πλημμυρών είχαν ανασταλεί οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ, όμως η CCTV μετέδωσε ότι οι επιχειρήσεις τώρα «διεξάγονται με συντεταγμένο τρόπο».

Η λίμνη αδειάζει «με φυσικό τρόπο» και με πιο γρήγορο ρυθμό απ’ ό,τι γεμίζει με νέο νερό, τόνισε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι η στάθμη της μειώθηκε κατά 10 μέτρα σε σχέση με το πρωί.

Αντίστοιχα, ο εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ δήλωσε ότι επαναλαμβάνονται και εκεί οι επιχειρήσεις διάσωσης, έπειτα από μια σύντομη διακοπή.

Στο μεταξύ, ο Κινέζος πρωθυπουργός, Λι Τσιάνγκ, επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή Γκιρόνγκ χθες Πέμπτη το απόγευμα και συναντήθηκε με διασώστες και εκτοπισμένους κατοίκους, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Xinhua.

Ο Λι ζήτησε να γίνονται γνωστές πληροφορίες για την καταστροφή και τις προσπάθειες διάσωσης εγκαίρως και με διαφάνεια, ενώ κάλεσε να ενισχυθεί ο συντονισμός με ξένες κυβερνήσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι.

Ο Λι, όπως και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στους ομολόγους τους του Νεπάλ, μετέδωσε το Xinhua.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει το Νεπάλ στις προσπάθειες διάσωσης και να παράσχει κάθε υποστήριξη και βοήθεια που έχει στη διάθεσή της», ανέφερε ο Σι στο συλλυπητήριο μήνυμα προς τον πρόεδρο του Νεπάλ, Ραμ Τσάντρα Παουντέλ.

Αν και έχει λάβει πολλές προσφορές για βοήθεια, το Νεπάλ επιμένει ότι δεν τη χρειάζεται.

«Είναι φυσικό να γίνονται προσφορές για βοήθεια. Οι υπηρεσίες ασφαλείας μας διεξάγουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προς το παρόν δεν χρειαζόμαστε τέτοια βοήθεια», τόνισε ο Λοκ Μπαχαντούρ Σέτρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ.

Η εφημερίδα Kathmandu Post ανέφερε ότι η Ινδία, η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση του Νεπάλ να επιτρέψει σε ομάδες τους έρευνας και διάσωσης να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.