Φανερά συγκινημένη η δημοσιογράφος του Mega, Βελίκα Καραβάλτσιου, αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες της στο φινάλε της καλοκαιρινής εκδοχής της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGAbg».

Η δημοσιογράφος ευχαρίστησε θερμά τον όμιλο Alter Ego Media και τους ανθρώπους του MEGA για τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Είναι η τελευταία μου μέρα στο κανάλι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο MEGA και στους ανθρώπους του, σε όλο τον όμιλο Alter Ego Media, στη διοίκηση», είπε.

«Είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές. Στους οπερατέρ, στους μοντέρ, στα παιδιά στο στούντιο, στις κοπέλες που μας κάνουν όμορφες, στα παιδιά στην είσοδο που μας λένε την πρώτη καλημέρα, σε όλους τους ανθρώπους» δήλωσε.

«Κάνω μια καινούργια αρχή. Αυτό είναι το καλό. Θα μου λείψετε και πραγματικά ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε» επεσήμανε φανερά συγκινημένη.