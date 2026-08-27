Μια σκληρή αντίθεση αναδεικνύεται μέσα από τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως μετά τη γυναικοκτονία της 44χρονης στη Ροδόπη. Από τη μία, ο αδελφός του 53χρονου κατηγορούμενου σχολιάζει ότι η γυναίκα «έφυγε για Κρήτη, έφυγε για Θάσο» και ότι «άφησε τα παιδιά». Από την άλλη, τα ίδια τα παιδιά του ζευγαριού περιγράφουν στις Αρχές έναν πολύ διαφορετικό λόγο για τον οποίο η μητέρα τους αναζητούσε εργασία μακριά από το σπίτι: σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, προσπαθούσε να απομακρύνεται από τον σύζυγό της για να γλιτώνει από τη βία του.

Η 44χρονη εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Κρήτη και τη Θάσο. Η επιλογή αυτή αποδίδεται αρχικά στις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας, όμως οι καταθέσεις των παιδιών προσθέτουν μια πολύ πιο σκοτεινή διάσταση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, τα τρία παιδιά της οικογένειας κατέθεσαν ότι η μητέρα τους βίωνε χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά, τόσο ψυχολογική όσο και σωματική, και ότι ένας από τους λόγους που επέλεγε να εργάζεται μακριά ήταν για να βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερο μακριά από τον 53χρονο.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα δήλωσε ένας από τους αδελφούς του κατηγορούμενου μετά τη δολοφονία.

«Έφυγε για Κρήτη, έφυγε για Θάσο, έφυγε από εδώ από εκεί. Δουλειά είχε στο σπίτι, άφησε τα παιδιά», ανέφερε στο «Live News», μεταφέροντας το βάρος της συζήτησης στις επιλογές της 44χρονης.

Τα παιδιά δίνουν άλλη εξήγηση για τις απουσίες της

Οι μαρτυρίες των παιδιών, ωστόσο, περιγράφουν τις μετακινήσεις της μητέρας τους όχι ως εγκατάλειψη της οικογένειας, αλλά ως προσπάθεια να απομακρυνθεί από ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως κατέθεσαν, δεχόταν βία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η 44χρονη είχε εμφανιστεί περισσότερες από μία φορές στην εργασία της με μώλωπες στο πρόσωπο, ενώ τα παιδιά φέρονται να επιβεβαίωσαν στους αστυνομικούς ότι η κακοποίηση δεν ήταν μεμονωμένη αλλά επαναλαμβανόμενη.

Η αντίθεση είναι ιδιαίτερα έντονη: εκεί όπου συγγενής του 53χρονου εμφανίζεται να εγκαλεί τη γυναίκα επειδή «έφευγε από εδώ και από εκεί», οι καταθέσεις των παιδιών παρουσιάζουν αυτές ακριβώς τις αναχωρήσεις ως έναν τρόπο διαφυγής από τη βία.

«Μπορεί να ήταν στη στιγμή»

Ανάλογες αντιδράσεις προκάλεσαν και οι δηλώσεις δεύτερου αδελφού του 53χρονου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος «ήταν οικογενειάρχης» και ότι όσα συνέβησαν «μπορεί να ήταν στη στιγμή».

Η συγκεκριμένη εκδοχή έρχεται επίσης σε σύγκρουση με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για το παρελθόν της σχέσης, καθώς έχουν ήδη γίνει γνωστές προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και απειλές.

Ο ίδιος ο 53χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι σκότωσε τη σύζυγό του «πάνω στα νεύρα του».

Για τα παιδιά της οικογένειας, όμως, το έγκλημα δεν φαίνεται να αποτελεί ένα ξαφνικό ξέσπασμα αποκομμένο από το παρελθόν.

Οι καταθέσεις τους περιγράφουν μια γυναίκα που προσπαθούσε επί χρόνια να δημιουργήσει απόσταση από έναν άνθρωπο τον οποίο φοβόταν — και που τελικά δολοφονήθηκε λίγο πριν ολοκληρώσει και τυπικά τη διαδικασία του διαζυγίου.