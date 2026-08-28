Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το πρωί τρεις μεταποιητικές – παραγωγικές μονάδες στη Φλώρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μετα-λιγνιτική εποχή.

Πρώτη στάση του πρωθυπουργού, ο οποίος συνοδευόταν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, και τον βουλευτή Φλώρινας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο Παπασωτηρίου, ήταν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο της εταιρείας, Κωνσταντίνο Τόττη, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Αχιλλέα Νικήτα, και τον διευθυντή του εργοστασίου, Ζήση Γρηγοριάδη, στα επιμέρους στάδια παραγωγής και ενημερώθηκε για το επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιεί ο Όμιλος Τόττη την τριετία 2026-2028, εκ των οποίων 27 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στη Φλώρινα.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης τονίστηκε πως οι νέες επενδύσεις, που ενισχύονται ουσιαστικά από τον αναπτυξιακό νόμο, θα τονώσουν τις εξαγωγικές δυνατότητες του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που αναμένεται να ισοδυναμούν με το 20% του σημερινού εργατικού δυναμικού.

«Χαίρομαι πολύ που ο πρώτος μου σταθμός σε αυτή την περιοδεία την οποία κάνουμε στη Δυτική Μακεδονία είναι στις παραγωγικές εγκαταστάσεις σας, απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφυγμό εδώ, στην ακριτική Φλώρινα.

Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης, της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ στη Φλώρινα αποδεικνύετε ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε.

Παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα, νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο κι εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας.

Η Δυτική Μακεδονία είναι μία περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση, δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Φλώρινας και της Πτολεμαΐδας. Και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μία εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλώρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε από την πλευρά του: «Ο Όμιλος έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης για τις παραμεθόριες περιοχές, ένα νέο καθεστώς, κ. πρόεδρε, που καθιερώσαμε το τελευταίο διάστημα στο υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζοντας ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς: παραγωγικές επενδύσεις εδώ, κοντά στα σύνορα, σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, δίνοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας στους νέους ανθρώπους που με αυτόν τον τρόπο έχουν ισχυρότερη δυνατότητα να μείνουν εδώ, να εργαστούν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ τις οικογένειές τους. Έχετε την αμέριστη στήριξη του υπουργείου και αυτό νομίζω ότι το δείχνει πάνω από όλα η παρουσία σήμερα του πρωθυπουργού».

«Κύριε πρωθυπουργέ, να σας καλωσορίσω εδώ, στις εγκαταστάσεις μας, όπου υλοποιούμε μια σημαντική επένδυση αυτή τη στιγμή, της τάξης των 12 εκατομμυρίων, που θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική μας δυνατότητα, θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των προϊόντων μας και θα μας καταστήσει πιο ανταγωνιστικούς με στόχο, βέβαια, πάντα τη διείσδυση που θέλουμε, τις εξαγωγές, όπως κι εσείς τονίζετε σε κάθε σας ομιλία. Εξαγωγές που θέλουμε κυρίως να καλύψουμε ανάγκες των γειτονικών κρατών, Αλβανία, Βουλγαρία και τα λοιπά. Είναι μια σημαντική επένδυση, η οποία υλοποιείται μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή αρχές του επόμενου θα είμαστε πιο δυνατοί για να πουλήσουμε περισσότερα προϊόντα», ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Τόττης.

Κ. Μητσοτάκης: Η πολιτεία στέκεται δίπλα σε όλες τις παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την ταχύτατα αναπτυσσόμενη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό», η οποία ανήκει στον Δήμο Αμυνταίου, έχει ήδη αναβαθμίσει το υφιστάμενο εργοστάσιό της και έχει επενδύσει για την κατασκευή νέας μονάδας, λαμβάνοντας ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Αμυνταίου, Γιάννη Λιάση, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστο Θωμαΐδη, και τη διευθύντρια του Εργοστασίου, Ευανθία Γεωργίου, ξεναγήθηκε στην υφιστάμενη μονάδα εμφιάλωσης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, ενώ τέθηκε σε λειτουργία και δεύτερη σύγχρονη γραμμή παραγωγής.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έχει υπερτετραπλασιαστεί και στόχος είναι να αυξηθεί περαιτέρω, στα 10 εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον έτος, ενώ παράλληλα το προσωπικό έχει επταπλασιαστεί αγγίζοντας τα 70 άτομα. Η «Ξινό Νερό» έχει συστήσει επίσης master plan για την αξιοποίηση του πόρου «Ποϊρό» που έχει αναγνωριστεί ως ιαματικός, με τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας ποσιθεραπείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Θέλω πραγματικά, δήμαρχε, από καρδιάς να σε συγχαρώ εσένα και όλο σου το επιτελείο, γιατί εδώ στην επιχείρηση “Ξινό Νερό”, συμβαίνει κάτι πραγματικά πρωτοφανές: μια δημοτική επιχείρηση, με μόνο μέτοχο τον Δήμο Αμυνταίου, έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτόν τον μοναδικό φυσικό πλούτο τον οποίο διαθέτει η περιοχή και να αναπτύσσεται κερδοφόρα, με ρυθμούς που θα ζήλευαν πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η πολιτεία στέκεται δίπλα στην επιχείρηση, όπως στέκεται δίπλα σε όλες τις παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, στην προκειμένη περίπτωση μέσω του αναπτυξιακού νόμου, σε πολλές άλλες περιπτώσεις μέσω ΔΑΜ, για να μπορέσει η επιχείρηση να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να φέρει αυτό το μοναδικό brand name της περιοχής, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είπες: μια επιχείρηση που πριν από λίγο είχε τζίρο 1,5 εκατομμύριο τώρα θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια, είχε οκτώ εργαζόμενους και έχει πάει στους 70 και με την καινούργια επένδυση, η οποία συγχρηματοδοτείται και με δημόσιους πόρους, θα μπορέσει να πολλαπλασιάσει τον τζίρο και να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των εργαζόμενων. Αυτό ακριβώς θέλουμε.

Είστε παράδειγμα προς μίμηση ως δημοτική επιχείρηση και θα φροντίσω να ασχοληθώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε τους βαθμούς ευελιξίας τους οποίους χρειάζεστε στις προσλήψεις προσωπικού, διότι ως δημοτική επιχείρηση διέπεστε και από τους κανόνες προσλήψεων του Δημοσίου. Εδώ όμως είστε μία ειδική περίπτωση και θα φροντίσουμε να σας διευκολύνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα η επιχείρηση αυτή να δημιουργήσει πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας.

Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο εδώ, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, παραγωγικές επενδύσεις, που θα προσφέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Εσείς όπως δείχνετε ως δημοτική επιχείρηση ότι μπορείτε να το κάνετε και να είστε απολύτως σίγουροι ότι θα σταθούμε στο πλευρό σας και με το καλό θα ξαναέρθουμε και στα εγκαίνια της νέας παραγωγικής μονάδας, η οποία θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση πραγματικά να εκτοξευθεί».

Ο δήμαρχος Αμυνταίου, Γιάννης Λιάσης, ανέφερε από την πλευρά του: «Κύριε πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη και εξαιρετική η τιμή που μας κάνετε να επισκεφθείτε τη μοναδική μονομετοχική επιχείρηση “Ξινό Νερό”.

Με τους δύο αναπτυξιακούς, με τη μεταποίηση και με την ενίσχυση ειδικών περιοχών, πλησιάζουμε τα 9 εκατομμύρια ευρώ, κατασκευάζουμε το νέο εργοστάσιο και νέα γραμμή παραγωγής, για να εκτοξεύσουμε τις πωλήσεις, ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε και τις εξαγωγές. Γιατί πραγματικά ό,τι παράγουμε δεν προλαβαίνουμε να το αποθηκεύσουμε, οι ανάγκες της αγοράς είναι πολλαπλάσιες από τις δυνατότητες τις παραγωγικές.

Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί συνεργαστήκαμε και με τον βουλευτή και με την Περιφέρεια και με το υπουργείο Ανάπτυξης, για να ενταχθούμε στις δύο φάσεις του αναπτυξιακού νόμου και αυτό ήταν θεμέλιος λίθος για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ανάπτυξη».

Κ. Μητσοτάκης: Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Επόμενος σταθμός του πρωθυπουργού ήταν η επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα», η οποία ειδικεύεται στη φέτα και σε άσπρα τυριά άλμης, όπως και στη φλωρινέλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, η οποία συλλέγει καθημερινά φρέσκο γάλα από περίπου 120 συμβολαιακά συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους από 45 χωριά που βρίσκονται σε ακτίνα 40 χλμ. από τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

«Η ελληνική κτηνοτροφία και ο ελληνικός αγροδιατροφικός κλάδος βρίσκονται σε μια κρίσιμη φάση μετάβασης, από ένα παρελθόν με πολλά προβλήματα, σε ένα παρόν και σε ένα μέλλον με προκλήσεις, αλλά και με πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες.

Θέλω να σας συγχαρώ για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε εδώ στην ακριτική Φλώρινα, για το γεγονός ότι συνεργάζεστε με παραπάνω από 100 κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι παράγουν την πρώτη ύλη, αλλά κρατούν ταυτόχρονα ζωντανά και τα χωριά της περιφέρειας.

Γι’ αυτό ακριβώς η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία, όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και για το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος, ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας.

Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το υπουργείο, για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές -αγορές υπάρχουν-, το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν, με πιστοποιημένη ελληνική πρώτη ύλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς.

Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα, και ενόψει της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για τη νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δική σας περιοχή, που δεν είναι μία περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομία, αλλά εσείς φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας εθνικός πρωταθλητής. Σαρώνει τις διεθνείς αγορές, είναι ένας “πρεσβευτής” της χώρας και συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση και το εμπόριο. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια τέτοια επιχείρηση αριστείας. Η βούλησή μας είναι στους μήνες και στα χρόνια που έρχονται, να χτίσουμε μια ελληνική κτηνοτροφία που θα αφήσει πίσω της τις κρίσεις, τις επιζωοτίες και θα επικεντρωθεί στην παραγωγή υπεραξίας», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψή, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την περιοχή, σας ευχαριστούμε που δείχνετε πόσο σημαντικό είναι η πρωτογενής παραγωγή να μεταποιείται στην περιοχή μας και περιμένουμε περαιτέρω τη βοήθειά σας στα σχέδια που έχουμε για επενδύσεις, για την προκοπή του τόπου, της περιοχής μας, της Φλώρινας, του Αμυνταίου. Σας ευχαριστούμε», ανέφερε ο εκ των ιδιοκτητών της επιχείρησης, Γιάννης Γιαλαμάς.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το καλοκαιρινό καμπ ξιφασκίας «International Florina fencing camp», το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος Ξιφασκίας Φλώρινας και φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 500 ξιφομάχους από 20 χώρες. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους προπονητικούς χώρους συνολικού εμβαδού 1.600 τ.μ. και συνομίλησε με αθλητές και τους προπονητές τους.