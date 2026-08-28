Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας στους καταρράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νάουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό, από την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η νεαρή κοπέλα, η οποία θα γιόρταζε σήμερα τα 18α γενέθλιά της, βρισκόταν στους καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, μαζί με τον 17χρονο φίλο της.

Η κοπέλα καταγόταν από τα Ριζώματα και το χωριό Σφηκιά και είχε πάει διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Μαζί με έναν φίλο της αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταρράκτη, λίγα μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Οι δύο νεαροί φαίνεται πως επισκέφθηκαν το σημείο, που είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής, για να κάνουν μπάνιο, ενώ φέρεται να έβγαζαν και φωτογραφίες.

Ειδικότερα, η 18χρονη φαίνεται πως έδωσε το κινητό της τηλέφωνο στον φίλο της, ο οποίος άρχισε να τη βγάζει φωτογραφίες. Εκείνη, όμως, έπεσε μέσα στο νερό και εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του. Κι ενώ ο φίλος της αρχικά νόμιζε ότι του έκανε πλάκα, στη συνέχεια αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Προσπάθησε να τη βγάλει έξω, δεν τα κατάφερε και έτσι ειδοποίησε άμεσα το 112.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι εντόπισαν την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη λίμνη.

Στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατέθεσε ο 17χρονος και εξετάζεται το κινητό του τηλέφωνο ως προς το φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να φωτιστούν οι τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της κοπέλας στα νερά.

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ανέφεραν ότι το κορίτσι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και είναι πιθανόν να υπέστη και ανακοπή.

Σημειώνεται πως οι γονείς της είχαν επιστρέψει πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, καθώς τελείωσε η άδειά τους και έπρεπε να επιστρέψουν στις δουλειές τους, ενώ η Κατερίνα έμεινε στο χωριό για να γιορτάσει εκεί τα γενέθλιά της, ωστόσο, δυστυχώς δεν πρόλαβε.