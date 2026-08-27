Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου μία 18χρονη από τη λίμνη που σχηματίζεται στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15, μετά από κλήση στο 112 από οικείο πρόσωπο της νεαρής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, καθώς και τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι δύτες της 2ης ΕΜΑΚ καταδύθηκαν στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταρράκτη, εντόπισαν την 18χρονη μέσα στο νερό και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, η νεαρή παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 18χρονη ζούσε με την οικογένειά της στην Αθήνα και βρισκόταν στα Ριζώματα για διακοπές.