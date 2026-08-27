Αναστάτωση, για δεύτερη φορά σε έναν μήνα, προκλήθηκε σε πυρηνικό σταθμό της Γαλλίας, καθώς τέθηκε εκτός λειτουργίας, εξαιτίας μεδουσών.

Σύμφωνα με το BBC, το σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό του Gravelines. Μέδουσες μπήκαν στα φίλτρα και αναγκαστικά διακόπηκε η λειτουργία δύο από τις έξι μονάδες του πυρηνικού σταθμού.

Η Électricité de France (EDF) ανακοίνωσε ότι μια τρίτη μονάδα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 10 Αυγούστου για τον ίδιο λόγο, ενώ μια τέταρτη έχει σταματήσει για εργασίες επιθεώρησης.

Το Gravelines, ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας, βρίσκεται μεταξύ Δουνκέρκης και Καλαί, στην περιοχή Ο-ντε-Φρανς. Και τον περασμένο Αύγουστο είχε διακοπεί η λειτουργία του λόγω μεδουσών που είχαν εισέλθει στα φίλτρα του.

Η μονάδα 3 είχε επανασυνδεθεί στο δίκτυο μόλις στις 18 Αυγούστου, μετά το πρώτο κύμα μεδουσών νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι μονάδες 1 και 2 λειτουργούν επίσης με μειωμένη ισχύ, ως προληπτικό μέτρο.

Κάθε μία από τις έξι μονάδες του Gravelines παράγει 900 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σταθμός ψύχεται μέσω ενός καναλιού που συνδέεται με τη Βόρεια Θάλασσα.

Αρκετά είδη μεδουσών είναι ενδημικά στην περιοχή και εμφανίζονται στις ακτές όταν τα νερά είναι θερμά. Οι μέδουσες είναι πιο δραστήριες κατά τους θερμότερους μήνες. Σύμφωνα με ειδικούς, ο ζεστός καιρός αυξάνει τα επίπεδα πλαγκτού στην επιφάνεια της θάλασσας, προσελκύοντας τις μέδουσες προς τα εκεί.

Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την αποτροπή της εισόδου μεδουσών στα συστήματα του σταθμού, μεταξύ άλλων μια συνεργασία με ψαράδες, οι οποίοι τις περισυλλέγουν και τις απελευθερώνουν ξανά σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Ici.