Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνας, στη Λάρισα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 17:15, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Ελασσόνας με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.