Η Ελένη Πετρουλάκη θέλησε να απαντήσει στα άκομψα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα για την εμφάνισή της. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, η γυμνάστρια μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό, τον χρόνο που περνά και τη σχέση της με την εικόνα της.

«Βιώνω κι εγώ, λοιπόν, τον ηλικιακό ρατσισμό. Κάποια σχόλια που είδα για το πρόσωπό μου, ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Δεν χρωστάω, λοιπόν, σε κανέναν να παραμένω η ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή. Είμαι 55 ετών. Δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου. Έχω κάνει τέσσερα υπέροχα κορίτσια. Δεν βάζω φίλτρο. Φροντίζω τον εαυτό μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά».

«Το πρόσωπό μου, ναι, έχει αλλάξει και είναι απόλυτα λογικό, όπως συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ζει, εξελίσσεται, εκφράζεται, χαμογελάει, περνάει στρες, στεναχωριέται και μεγαλώνει. Δεν με ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα. Πραγματικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω υγεία, δύναμη, ενέργεια και αλήθεια στη ζωή μου. Και αυτή είναι η στάση μου», είπε κλείνοντας.