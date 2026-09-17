Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Σοφό του Ασπροπύργου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά και να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο.

Οι φλόγες εμφανίστηκαν γύρω στις 20:30 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Ασπροπύργου, διαθέτοντας υδροφόρες.