Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ τον Νόρμπερτ Γκόμπος και έκανε το 1-1 για την Ελλάδα στη σειρά με τη Σλοβακία για το World Group I του Davis Cup.

Ο στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η πρόκριση στα Qualifiers και ο Τσιτσιπάς κράτησε ζωντανές τις ελπίδες καθώς πήρε τη νίκη κόντρα στον Γκόμπος και έκανε το 1-1.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε με 7-6 το πρώτο σετ και με 6-4 το δεύτερο και έκανε το 1-1, με τις ελληνοσλοβακικές μονομαχίες να συνεχίζονται την Κυριακή (20/9).

Το πρωί και συγκεκριμένα στις 11:00 θα γίνει το διπλό, θα ακολουθήσει ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μόλτσαν και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, ο Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Γκόμπος.

Τα σετ: 7-6, 6-4