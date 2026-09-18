Ο Νίκος Καρβέλας ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Άνω Κάτω… Κοινωνία» με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αποκάλυψε στους τηλεθεατές πως ο Νίκος Καρβέλας έθεσε κάποιες προϋποθέσεις για να βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή. Συγκεκριμένα, ζήτησε από τον παρουσιαστή να έχει διαβάσει το βιβλίο του «Νοοσοφία» και η συνέντευξη να γίνει ζωντανά, με τον ίδιο να αναφέρει πως τελικά πραγματοποιήθηκαν και τα δύο.

Στη συνέχεια, με το που ξεκίνησε η συνέντευξη, ο Νίκος Καρβέλας διόρθωσε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο για τον τρόπο με τον οποίο τον προλόγισε, τονίζοντας: «Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Επειδή αυτό είπες». Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σημείωσε για τον Νίκο Καρβέλα: «Για κάποιους είναι ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής».

«Αγάπησα με ηλιθιότητα, αλλά ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Νίκος Καρβέλας παραδέχτηκε, μεταξύ άλλων πως αγάπησε με λάθος τρόπο γυναίκες που βρέθηκαν στο πλευρό του. «Αγάπησα με ηλιθιότητα, αλλά μετά το έκανα εμετό. Αυτό το πράγμα διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα. Η τεστοστερόνη δεν αφήνει ποτέ έναν άνδρα να δείχνει αυτό που είναι. Πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, με όλα τα συναισθήματα γενικότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Δεν έχω δει σε κανέναν άνθρωπο μέχρι τώρα την ικανότητα που έχω εγώ, διείσδυσης και ανάλυσης των συναισθημάτων. Δεν την έχω δει σε κανέναν, ούτε σε ψυχολόγο, ούτε σε ψυχίατρο», πρόσθεσε στη συνέχεια.