Μια προσγείωση που πήγε στραβά και μια κατηγορία που προκαλεί αίσθηση. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ενός μικρού αεροσκάφους στη Λιβύη βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, καθώς οι αρχές υποστηρίζουν ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα της πτήσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μιζουράτα, στη βορειοδυτική Λιβύη, όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσπάθεια προσγείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Cessna Citation Latitude TC-AKF crashes in Libya



A Cessna 680A Citation Latitude, registration TC-AKF, operating BKI60 from Istanbul Atatürk (LTBA) to Misrata (HLMS), was involved in an accident at Misrata International Airport this morning.



The aircraft reportedly ran off the… pic.twitter.com/WGlHXWzsGk — FL360aero (@fl360aero) September 14, 2026

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα της καταστροφής, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, με εξαίρεση το πιλοτήριο.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης τέθηκαν υπό κράτηση, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, κατηγορούνται ότι χειρίζονταν το αεροσκάφος σε κατάσταση μέθης.

Η εισαγγελία ανέφερε πως εξετάστηκαν τα στοιχεία από το αεροσκάφος, οι καταγραφές από τον πύργο ελέγχου, αλλά και οι τεχνικές αναφορές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Libya al-Ahrar, στο αεροσκάφος επέβαιναν μόνο τρία μέλη πληρώματος: ο πιλότος γερμανικής υπηκοότητας, ο συγκυβερνήτης και η αεροσυνοδός, αμφότεροι τουρκικής υπηκοότητας.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η φερόμενη κατάσταση μέθης των δύο πιλότων συνιστά σοβαρή αμέλεια, καθώς έθεσε σε κίνδυνο το αεροσκάφος, το αεροδρόμιο και όσους βρίσκονταν σε αυτό.