Υπό έλεγχο τέθηκε η κατάσταση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου το μεσημέρι εκδηλώθηκε φωτιά σε απορρίμματα που βρίσκονταν σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 14:45, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λόγω των καπνών που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112. Στις 15:00 οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα με οδηγίες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πειραιά.