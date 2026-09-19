Με τοπίο στραμμένο στην ποιότητα αναδιαμορφώνεται διαρκώς το κάδρο των υποδομών φιλοξενίας στη χώρα. Νέα ξενοδοχειακά projects βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης σε αρκετές περιοχές της χώρας, από την Αθήνα και την Κρήτη έως την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Αρκαδία και τη Μάνη.

Οι επενδύσεις αφορούν τόσο νέες μονάδες και οργανωμένα resorts όσο και την επανάχρηση υφιστάμενων κτιρίων, ενώ οι σχετικές διαδικασίες κινούνται από το στάδιο της προέγκρισης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έως την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον προγραμματισμό λειτουργίας νέων ξενοδοχείων.

Ειδικότερα στην Αρεόπολη, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ανατολικής Μάνης εξέδωσε οικοδομική άδεια για νέο ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων, το οποίο θα αναπτυχθεί επί δημοτικής οδού στη Δημοτική Ενότητα Οιτύλου.

Κύριος φορέας του έργου είναι η ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ Ο.Ε. Το κατάλυμα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο επιφάνειας 511,45 τ.μ. και θα περιλαμβάνει υπόγειο βοηθητικής χρήσης και δύο υπέργειους ορόφους με χώρους προσωρινής διαμονής. Η συνολική δόμηση προβλέπεται να ανέλθει σε 209,28 τ.μ., ενώ η κάλυψη θα φθάνει τα 199,07 τ.μ.

Νέο project στα Πούλιθρα Αρκαδίας

Στα Πούλιθρα Αρκαδίας, νέο ξενοδοχειακό project έχει εισέλθει στη φάση της αδειοδότησης, μετά τη χορήγηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Η πράξη αφορά την ανέγερση νέου ξενοδοχείου σε ακίνητο επί ανώνυμης οδού στον οικισμό των Πουλίθρων. Ως ιδιοκτήτρια του ακινήτου και κύριος του έργου αναφέρεται η Ελένη Σμύρου.

Η πράξη εντάσσεται στην Κατηγορία 1 και αποτελεί προέγκριση οικοδομικής άδειας, επομένως το project βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό αδειοδοτικό στάδιο και δεν έχει εκδοθεί η τελική άδεια για την κατασκευή της μονάδας.

Ξενοδοχείο 4 αστέρων στη Χερσόνησο

Μεγαλύτερης κλίμακας είναι η επένδυση που σχεδιάζεται στη Χερσόνησο Κρήτης. Πρόκειται για νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 108 δωματίων και 212 κλινών, το οποίο βρίσκεται στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Οκτωβρίου 2026. Φορέας του project είναι η Γ. ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ενώ την αρχιτεκτονική μελέτη έχει εκπονήσει η O.TWENTYFIVE Α.Ε.

Η μονάδα προτείνεται να αναπτυχθεί σε γήπεδο 23.604,15 τ.μ. στη θέση «Δράπανος» ή «Πλάκα», στον παράκτιο χώρο νοτιοανατολικά του Λιμένα Χερσονήσου και βορειοδυτικά της Σταλίδας.

Η συνολική δόμηση προβλέπεται σε 4.719,72 τ.μ. και η κάλυψη σε 3.487,47 τ.μ., ενώ περισσότεροι από 9.000 τ.μ. θα διαμορφωθούν ως χώροι πρασίνου. Το συγκρότημα θα αποτελείται από οκτώ κτιριακές

ενότητες. Στο κεντρικό κτίριο θα λειτουργούν υποδοχή, χώροι εστίασης, lobby bar, spa, γυμναστήριο, συνεδριακό κέντρο και δωμάτια, ενώ οι υπόλοιπες επτά ενότητες θα φιλοξενούν το κύριο μέρος των καταλυμάτων.

Τέσσερα δωμάτια θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για άτομα με αναπηρία, ενώ η εσωτερική μετακίνηση θα γίνεται κυρίως πεζή ή με μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου buggy.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ακόμη φυτεύσεις με ελιές, χαρουπιές, πρίνους και αρωματικά φυτά, καθώς και φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 100 kWp για αυτοκατανάλωση.

Ella Elyra στην Κέρκυρα από το 2027

Στην Κέρκυρα, η Ella Resorts προγραμματίζει για τον Ιούνιο του 2027 το άνοιγμα του Ella Elyra, ενός adults-only resort για επισκέπτες άνω των 16 ετών, στη δυτική ακτή του νησιού κοντά στον Πελεκά.

Η νέα μονάδα θα διαθέτει 171 δωμάτια, σουίτες και βίλες. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται spa με τέσσερις αίθουσες θεραπειών, φινλανδική σάουνα, χώρος κρύας θεραπείας, ice bath, εσωτερική και εξωτερική πισίνα.

Κεντρικό ρόλο θα έχει και η γαστρονομία, με επτά επιλογές εστίασης, μεταξύ των οποίων ελληνική και ιονική κουζίνα, ιταλική και Nikkei. Το concept «Breakfast Stories» αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρο Τσιοτίνη.

Το Ella Elyra θα αποτελέσει το πέμπτο resort της Ella Resorts. Ο όμιλος λειτουργεί ήδη τα Helea και Elissa στη Ρόδο, το Alkyna στην Κέρκυρα και το Ananea Rocrita στο Λασήθι.

Μετατροπή ακινήτου σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας προχωρά νέο ξενοδοχειακό project στην οδό Πολυκλείτου 12, μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Το έργο αφορά την ανακαίνιση τετραώροφου κτιρίου με ισόγειο και υπόγειο και την αλλαγή χρήσης του από κατάστημα σε ξενοδοχειακό τουριστικό κατάλυμα.

Η υπόθεση είχε εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τον Μάιο του 2026, λόγω της θέσης του ακινήτου στο ιστορικό κέντρο. Μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την κατηγορία του ξενοδοχείου, τον αριθμό των δωματίων, το ύψος της επένδυσης ή το εμπορικό σήμα. Παράλληλα, το δώμα δεν επιτρέπεται να μετατραπεί σε χώρο συνάθροισης κοινού, άρα δεν μπορεί, με βάση τη συγκεκριμένη αρχαιολογική έγκριση, να λειτουργήσει ως rooftop bar ή εστιατόριο.

Νέα άδεια για 4άστερο στη Ρόδο

Στη Ρόδο, τέλος, εκδόθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλλιθέας οικοδομική άδεια για νέο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων.

Το έργο αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου με υπόγειους χώρους, εστιατόριο και φυτεμένο δώμα με πέργκολα και θα αναπτυχθεί στις οδούς Δοϊράνης 143–145.

Κύριος φορέας είναι η NOVA CONSTRUCTIONS Α.Ε., με ποσοστό ιδιοκτησίας 99%, και η EONARA BOUTIQUE RESORTS Μονοπρόσωπη Α.Ε., με ποσοστό 1%.