Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Αχαΐας, έπειτα από την αναφορά ότι μία 16χρονη μαθήτρια δεν έχει δώσει σημεία ζωής από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η εξαφάνισή της έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία του Αιγίου.

Όπως αναφέρει το tempo24, η ανήλικη, η οποία έχει αλβανική υπηκοότητα, αναχώρησε από την κατοικία της το πρωί της Τετάρτης με προορισμό το σχολείο της. Από εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν επέστρεψε στο σπίτι, ενώ οι δικοί της άνθρωποι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της ή να εντοπίσουν πού βρίσκεται.

Καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς κάποιο νέο από τη 16χρονη, οι γονείς της απευθύνθηκαν στην Αστυνομία και προχώρησαν σε δήλωση εξαφάνισης. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για τα στοιχεία της υπόθεσης και άρχισαν τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αναζήτησή της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της μαθήτριας συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της και να συγκεντρώσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα ίχνη της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν η 16χρονη επικοινώνησε με κάποιο πρόσωπο μετά την αναχώρησή της από το σπίτι.