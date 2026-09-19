Η Τότεναμ πέτυχε τα πρώτα της γκολ στη φετινή Premier League δεν κατάφερε όμως να πάρει και την πρώτη της νίκη καθώς ηττήθηκε με 2-3 από την Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας με μόλις δύο βαθμούς.

Ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν άρχισαν καλά τη σεζόν και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Μανζάμπι έκανε το 0-1 για την Άστον Βίλα, η οποία έβαλε βάσεις νίκης με το 0-2 από το σουτ του Τζάκσον στο 67′.

Στο 79′ ο Μπουεντία με ωραίο μακρινό σουτ ανέβασε το σκορ στο 0-3, με την Τότεναμ να καταφέρνει απλά να μειώσει σε 1-3 στο 86′ με τον Γκάλαχερ μετά το γύρισμα του Κουντούς και σε 2-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με κεφαλιά του Φαν Χέκε στο 98′.

Αυτά ήταν τα πρώτα γκολ των Λονδρέζων στο φετινό πρωτάθλημα και βρίσκονται στη 18η θέση, ενώ η Άστον Βίλα, από την άλλη πλευρά, πήρε την πρώτη νίκη και αισιοδοξεί για τη συνέχεια.