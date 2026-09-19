Με τον Μπάμπη Κωστούλα να σκοράρει στο 45′ με ωραίο μακρινό σουτ, η Μπράιτον προηγείται της Άρσεναλ, για την οποία είναι ξανά βασικός ο Χρήστος Τζόλης, με 2-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και οι δύο διεθνείς Έλληνες άσοι είναι βασικοί και μάλιστα ο ένας εκ των δύο έχει βρει και τον δρόμο προς τα δίχτυα.
Η Μπράιτον άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με τον Γκρος και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 45′, ο Κωστούλας πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής και με πολύ ωραίο σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Ράγια γράφοντας το 2-0.
Η Άρσεναλ κινδυνεύει, επομένως, να χάσει τους πρώτους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα καθώς ξεκίνησε με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ οι «γλάροι» έχουν 7 βαθμούς και αν νικήσουν θα πλησιάσουν στο -2.
🚨 Charalampos Kostoulas doubles the lead— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 19, 2026
🏴 Brighton 2-0 Arsenalpic.twitter.com/u2beN35Vdk