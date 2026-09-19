Με τον Μπάμπη Κωστούλα να σκοράρει στο 45′ με ωραίο μακρινό σουτ, η Μπράιτον προηγείται της Άρσεναλ, για την οποία είναι ξανά βασικός ο Χρήστος Τζόλης, με 2-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και οι δύο διεθνείς Έλληνες άσοι είναι βασικοί και μάλιστα ο ένας εκ των δύο έχει βρει και τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η Μπράιτον άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με τον Γκρος και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 45′, ο Κωστούλας πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής και με πολύ ωραίο σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Ράγια γράφοντας το 2-0.

Η Άρσεναλ κινδυνεύει, επομένως, να χάσει τους πρώτους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα καθώς ξεκίνησε με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ οι «γλάροι» έχουν 7 βαθμούς και αν νικήσουν θα πλησιάσουν στο -2.