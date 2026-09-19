Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Τορόντο, είχε συνάντηση με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, στον οποίο απηύθυνε θερμές ευχές για την αποστολή που αναλαμβάνει, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.

Ο κ. Γεραπετρίτης συνάντησε, επίσης, τον τέως Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά του στην Ομογένεια και την Εκκλησία.

📍Τορόντο



Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες συνάντηση με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, στον οποίο απηύθυνε θερμές ευχές για την αποστολή που αναλαμβάνει. pic.twitter.com/Xziw8sV8uG — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2026

Ακόμα ο κ. Γεραπετρίτης είχε συναντήσεις και συνομίλησε με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας του Καναδά.