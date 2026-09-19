Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Τορόντο, είχε συνάντηση με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, στον οποίο απηύθυνε θερμές ευχές για την αποστολή που αναλαμβάνει, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.
Ο κ. Γεραπετρίτης συνάντησε, επίσης, τον τέως Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά του στην Ομογένεια και την Εκκλησία.
📍Τορόντο— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2026
Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες συνάντηση με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, στον οποίο απηύθυνε θερμές ευχές για την αποστολή που αναλαμβάνει. pic.twitter.com/Xziw8sV8uG
Ακόμα ο κ. Γεραπετρίτης είχε συναντήσεις και συνομίλησε με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας του Καναδά.
📍Τορόντο— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2026
Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφθηκε χθες την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο και συνομίλησε με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας του Καναδά. pic.twitter.com/LTLXHe1eEn