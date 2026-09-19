Ένα απρόσμενο αλλά παράλληλα και χαρμόσυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 19/9 στο Νοσοκομείο Χανίων. Το αγοράκι, βάρους άνω των τριών κιλών, ήρθε στον κόσμο μέσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η μητέρα του μωρού, η οποία κατοικεί σε χωριό το οποίο βρίσκεται περίπου μισή ώρα έξω από τα Χανιά, αισθάνθηκε το πρωί έντονους πόνους και μαζί με τον σύζυγό της ξεκίνησαν με το αυτοκίνητό τους για το νοσοκομείο.

Το μωρό όπως φαίνεται δεν είχε διάθεση να περιμένει. Οι πόνοι της μητέρας έγιναν γρήγορα ιδιαίτερα έντονοι και ο εφημερεύων μαιευτήρας γυναικολόγος, σε συνεργασία με τη μαία της έδωσαν τηλεφωνικά οδηγίες.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που είχε επικοινωνία με το ζευγάρι, περίμενε το αυτοκίνητό τους στον δρόμο, προκειμένου να το συνοδεύσει με ασφάλεια μέχρι το Νοσοκομείο. Μόλις έφτασαν στα Επείγοντα, εκεί περίμεναν ήδη ο μαιευτήρας-γυναικολόγος και η μαία. Δεν πρόλαβαν όμως καν να μεταφέρουν τη μητέρα στη Μαιευτική Κλινική. Το αγοράκι γεννήθηκε μέσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με το προσωπικό να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να ανταποκρίνεται άμεσα.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται γέννηση μέσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου. Ένα περιστατικό που σκόρπισε χαμόγελα στο προσωπικό, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο διοικητής, «δεν αποκλείεται κάποιος από όσους συμμετείχαν στη διαδικασία να… προτείνει να γίνει και νονός του μικρούλη».

Μητέρα και μωρό είναι καλά στην υγεία τους, έχουν ήδη μεταφερθεί στη Μαιευτική Κλινική και ήδη ο βιαστικός μπόμπιρας έχει θηλάσει.