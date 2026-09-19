Σε ποινή κάθειρξης 21 ετών καταδικάστηκε στη Βρετανία ο 28χρονος Αλγερινός Σάλεμ Ρεκούν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο.

Η επίθεση σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, όταν ο Ρεκούν εντόπισε τη γυναίκα ημιλιπόθυμη σε στάση λεωφορείου στην περιοχή του Τσέλσι. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, την απομάκρυνε από το σημείο και την έσυρε σε έναν παράδρομο, όπου στη συνέχεια της επιτέθηκε σεξουαλικά ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου 17 λεπτά. Κατά το διάστημα αυτό, η γυναίκα έχανε και ανακτούσε τις αισθήσεις της, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο δράστης της ζητούσε επανειλημμένα να παραμείνει σιωπηλή.

Από την επίθεση η γυναίκα υπέστη 33 μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Κάλεσε ασθενοφόρο και προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές

Μετά την επίθεση, ο Ρεκούν κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν, ωστόσο, ότι επιχείρησε να αποκρύψει τον ρόλο του, δίνοντας στις Αρχές ψευδείς πληροφορίες.

Όπως ακούστηκε στη δίκη, ανέφερε σε διασώστη ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει πάρα πολύ αλκοόλ. Στη συνέχεια φέρεται να παρουσιάστηκε στην αστυνομία με ψευδές όνομα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας περαστικός που είχε προσπαθήσει να βοηθήσει.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας έδωσε, σύμφωνα με το δικαστήριο, διαφορετική εικόνα.

Ο 28χρονος καταγράφηκε να ακολουθεί το ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα στο Chelsea and Westminster Hospital. Εκεί, σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, περιπλανήθηκε στους διαδρόμους και προσπάθησε να εντοπίσει τη γυναίκα.

Όταν εργαζόμενος του νοσοκομείου τον ρώτησε τι έκανε εκεί, φέρεται να απάντησε: «Είμαι εδώ για να βρω κάποιον».

Ο Ρεκούν συνελήφθη εννέα ημέρες μετά την επίθεση. Η γυναίκα, αφού ανέκτησε τις αισθήσεις της, μπόρεσε να περιγράψει στους διασώστες τι είχε συμβεί.

🚨NEW: An illegal Algerian migrant has been jailed for 21 years for raping a woman he dragged off a Chelsea street. He then followed her ambulance to hospital.



• Salem Rekoub, 28, entered Britain in 2023 on a tourist visa and had no right to work.



• He found the woman, in… pic.twitter.com/XgjivvRTHH — The Mercian (@TheMercianNews) September 19, 2026

«Μου κατέστρεψε τη ζωή»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η γυναίκα περιέγραψε τις σοβαρές συνέπειες που είχε η επίθεση στη ζωή της, ενώ η δήλωσή της διαβάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

Όπως ανέφερε, μετά την επίθεση ένιωθε ότι δεν ήταν πλέον ο ίδιος άνθρωπος και ότι είχε χάσει την αίσθηση της αξίας της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, καθώς αισθανόταν πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί όσα είχαν συμβεί.

Η ίδια δήλωσε ακόμη ότι ζει σε «μια διαρκή κατάσταση φόβου», εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης ο Ρεκούν της ζητούσε να παραμείνει σιωπηλή και είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα αντιμετώπισε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, υπέστη κρίσεις και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Η καταδίκη του Ρεκούν

Μετά τη δίκη ενώπιον ενόρκων, ο Σάλεμ Ρεκούν κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 21 ετών, ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή και τον 28χρονο ως «δημόσιο κίνδυνο».

Η υπεράσπισή του παρουσίασε στο δικαστήριο στοιχεία από το παρελθόν του, υποστηρίζοντας ότι είχε υπάρξει πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής και ότι είχε βρεθεί κοντά στην επιλογή του για την εθνική ομάδα της Αλγερίας. Ωστόσο, ένας τραυματισμός στο γόνατο είχε ως αποτέλεσμα να τερματιστεί η ποδοσφαιρική του πορεία.

Ο Ρεκούν είχε φτάσει στη Βρετανία το 2023 με τουριστική βίζα και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, εργαζόταν ως διανομέας φαγητού για τη Deliveroo.