Στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για τη σχέση του με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ τους και εξήγησε πως γνώριζε κοινωνικά τον γιατρό πριν γίνει ασθενής του το 2016. «Δεν υπάρχει θέμα Πλεύρη για την κυβέρνηση» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε σήμερα, Σάββατο, στο θέμα κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας του υπουργού: «Οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πουν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώριζε τους κατηγορουμένους; Το γνωρίζει μόνο ο ίδιος και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει».

Η δήλωση του κ. Μαρινάκη

«Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Ο κ. Πλεύρης ειλικρινέστατα βγήκε και είπε ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτόν επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκε μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε. Και είναι και άσχημο πράγμα στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους θέματα» απάντησε στο ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Οι κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ

Χτες, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε διευκρινίσεις από τον Θάνο Πλεύρη για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

«Ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί με τους κατηγορούμενους γιατρούς στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.

«Δεν είναι έτσι, είναι σωματείο, άτομα πολλά. Το σωματείο έχει δεκάδες άτομα. Δεν είναι εταιρία. Είναι σωματείο […] Δεν σημαίνει ότι οι 22 είμαστε φίλοι» δήλωσε ο υπουργός μιλώντας στο Mega News Radio 104,6. «Να ζητήσει ο Ανδρουλάκης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του να πουν ποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον γνώριζαν ή όχι» προσέθεσε.

Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον γιατρό εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και για αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.

Ο ίδιος απάντησε αρνητικά στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. «Δεν γνωρίζω τέτοιες θεραπείες, ούτε μου πρότειναν» είπε.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο στο οποίο είχε μιλήσει η προφυλακισμένη γιατρός: «Στο συνέδριο που μίλησε η γιατρός πρόεδρος ήταν ο Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, επί Γεωργίου Παπανδρέου; Όταν διακεκριμένος καθηγητής βάζει τη Γάκα να μιλήσει σε συνέδριο, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να ρωτήσει για εμένα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει σπέκουλα… Εγώ είπα ότι μίλησα μαζί του γιατί τον ξέρω… Γιατί έχει υπάρξει γιατρός μου».

Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει επίσης πως δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ των θεραπειών που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.