Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ενημέρωσε τους διαπιστευμένους ανταποκριτές σχετικά με το πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το απόγευμα της Παρασκευής. Από το πρόγραμμα φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει διμερής συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά ούτε και στο περιθώριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα φτάσει στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα για να συμμετάσχει σε πολιτικές εκδηλώσεις στον Πύργο Τραμπ, που αφορούν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Την Τρίτη, θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα συμμετάσχει σε διμερείς συναντήσεις με τους πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας και θα συναντηθεί με ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC). Μετά από τη δεξίωση που θα παραθέσει, μαζί με τη Μελάνια Τραμπ, στους ξένους ηγέτες και στις συζύγους τους, θα έχει συνάντηση με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, και ακολούθως θα αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον.

Απαντώντας σε ερώτηση αν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο αξιωματούχος είπε:

«Δεν μπορώ να μιλήσω για το τι έχει ζητηθεί. Μπορώ όμως να σας πω ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού (Νετανιάχου) στη Νέα Υόρκη θα είναι αρκετά περιορισμένη, δεδομένου ότι το Ισραήλ διανύει την προεκλογική του περίοδο.

Και σύμφωνα με το πιο πρόσφατο πρόγραμμα που έχω δει, θα φτάσει εδώ αφού αναχωρήσει ο Πρόεδρος Τραμπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σειρά ομιλίας του -η οποία καθορίζεται από τον ΟΗΕ- έχει οριστεί, αν δεν κάνω λάθος, για την Πέμπτη».

Η δήλωση του αξιωματούχου του Λευκού Οίκου

Ο Πρόεδρος θα φτάσει στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Δευτέρας. Εκείνο το βράδυ, θα συμμετάσχει σε πολιτικές εκδηλώσεις στον Πύργο Τραμπ.

Το πρωί της Τρίτης, θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει σε διάφορες διμερείς συναντήσεις, μεταξύ άλλων με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, και την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι.

Θα λάβει μέρος σε πολυμερή συνάντηση με ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και, τέλος, θα παραθέσει δεξίωση για τους ηγέτες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα έχει συνάντηση με την υπηρεσιακή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, και το ίδιο βράδυ θα αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη με προορισμό τον Λευκό Οίκο.

Όσον αφορά την ομιλία του Προέδρου στον ΟΗΕ, αναμένουμε ότι θα τονίσει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του αντιμετώπισε κατά μέτωπο σύνθετα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις πολλές ειρηνευτικές συμφωνίες που οδήγησε σε ολοκλήρωση ή για τις οποίες βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης.

Θα αναφερθεί επίσης σε ζητήματα που ειλικρινά είχαν παραμεληθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά τα οποία ο ίδιος δεν προτίθεται να παραπέμψει στο μέλλον. Δεν σκοπεύει να τα αφήσει για αργότερα ή για μια άλλη κυβέρνηση.

Θα θίξει τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο – απαίτηση που δεν προέρχεται μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά έχει τεθεί και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με επανειλημμένα ψηφίσματα – και θα μιλήσει για ορισμένα από τα επιτεύγματα των ΗΠΑ κατά το τελευταίο έτος, από την προηγούμενη επίσκεψή του εδώ, συμπεριλαμβανομένων εξελίξεων στο Δυτικό Ημισφαίριο, της προόδου στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου για τη Γάζα και άλλων θεμάτων.

Με την ευκαιρία, ο αξιωματούχος υπογράμμισε τις επιτυχημένες προσπάθειες για περικοπή άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον προϋπολογισμό του ΟΗΕ και τη μείωση της γραφειοκρατίας στα κεντρικά γραφεία κατά 3.000 μέλη προσωπικού.

Τόνισε την προσέγγιση «επιστροφής στα βασικά», η οποία εστιάζει στην ειρήνη και την ασφάλεια αντί για τη διεύρυνση του πεδίου δράσης.

Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αναμένεται να καλύψουν τα εξής θέματα, ενημέρωσε ο αξιωματούχος.

Την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων της κυβέρνησης για τη Γάζα.

Την περιφερειακή σταθερότητα σε συνεργασία με διάφορους εταίρους από την περιοχή του Κόλπου.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν συνάντηση στις 21 ή 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Λευκός Οίκος ωστόσο δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα αρχίσουν στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με θέμα «Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη, διαχειριζόμενοι τον μετασχηματισμό: Ένας ΟΗΕ που φέρνει αποτελέσματα για όλους».