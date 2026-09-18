Διπλή αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης καταγράφηκε μέσα στην ίδια ημέρα, με τη Scope Ratings να ανεβάζει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε BBB+ από BBB και τη Moody’s να μετατρέπει το outlook από σταθερό σε θετικό, διατηρώντας την αξιολόγηση στη βαθμίδα Baa3.

Οι δύο αποφάσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να παγιώσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές, με τους οίκους να αναγνωρίζουν τη δημοσιονομική βελτίωση, τη μείωση του χρέους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Η αλλαγή προοπτικών από τη Moody’s αποτελεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την τρίτη θετική μεταβολή αξιολόγησης για την Ελλάδα μέσα σε περίπου έναν μήνα, μετά τις κινήσεις της R&I στις 17 Αυγούστου και της DBRS στις 4 Σεπτεμβρίου.

Πιερρακάκης: «Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα»

Στη σημασία των δύο αποφάσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές, από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι αξιολογήσεις αναγνωρίζουν «τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων».

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική της ταχύτερης μείωσης του χρέους μέσω πρόωρων αποπληρωμών, σημειώνοντας ότι η επιλογή αυτή ενισχύει την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε διεθνείς αναταράξεις.