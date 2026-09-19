Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου Γάλλου κολυμβητή, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την Πέμπτη στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ, στο Ηράκλειο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Μαδέ, στο Ηράκλειο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα βρίσκονταν σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί με ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού να “χτενίζουν” την περιοχή αναζητώντας ίχνη του 78χρονου.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη και μία λάντζα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ιδιώτης δύτης.

Παράλληλα, οι έρευνες πραγματοποιούνταν και από αέρος με τη συνδρομή drone, το οποίο σάρωνε την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί ο 78χρονος.