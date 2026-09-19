Στα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε εκ νέου η Αναστασία Γιάμαλη, μέσα από την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του MEGA, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια σχολίασε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή.

Η Αναστασία Γιάμαλη εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της για τη δράση των δύο γιατρών, κάνοντας λόγο για μια ευρύτερη δραστηριότητα γύρω από τον ιατρικό τουρισμό και υποστηρίζοντας ότι υπήρχε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούσαν να λειτουργούν τέτοιες πρακτικές.

«Υπάρχει μια ολόκληρη μπίζνα η οποία απευθύνεται στους υγιείς και γεμίζει ταμεία, δημιουργεί πελατεία, για τον ιατρικό τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν λειτουργούσε, κατά την άποψή της, εν αγνοία της Πολιτείας, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί με θεσμική ανοχή.

«Είχε δημιουργηθεί το περιθώριο για να υπάρχει μια θεσμική ζούγκλα»

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε αιγίδες και χρηματοδοτήσεις από υπουργεία και την Περιφέρεια, κάνοντας ειδική αναφορά στην περίοδο κατά την οποία περιφερειάρχης ήταν ο Γιώργος Πατούλης.

«Με αιγίδες, με χορηγήσεις από υπουργεία και περιφέρεια, όταν ήταν περιφερειάρχης ο κ. Πατούλης», είπε, συνεχίζοντας την τοποθέτησή της για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ίδια έκανε λόγο για ένα περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, επέτρεπε σε συγκεκριμένα πρόσωπα να δραστηριοποιούνται χωρίς επαρκή έλεγχο.

«Για να μπορούν αυτοί οι τσαρλατάνοι, εδώ, να δρουν όπως δρούσαν, είχε ανοίξει ο χώρος, είχε δημιουργηθεί το περιθώριο, για να υπάρχει και να λειτουργεί μια θεσμική ζούγκλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Αναστασία Γιάμαλη επέκρινε συνολικά τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, λειτούργησε η Πολιτεία στην υπόθεση.

«Μια πολιτεία ανίκανη να διαφυλάξει ακόμη και το πλέον βασικό. Την ανθρώπινη ζωή», τόνισε στον αέρα της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» του MEGA.