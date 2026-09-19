Νεκρός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ Ηρακλείου ο 78χρονος επισκέπτης από τη Γαλλία, για τον οποίο είχε οργανωθεί εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων.

Η πολύωρη κινητοποίηση για τον ηλικιωμένο τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής, ολοκληρώθηκε με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο, βυθίζοντας στο πένθος τη σύζυγό του και προκαλώντας θλίψη στην περιοχή.

Σύμφωνα με το neakriti o ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε απόσταση από την ακτή, έπειτα από συνεχείς αναζητήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα.

Οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση είχαν «χτενίσει» τη θαλάσσια ζώνη και τα παράκτια σημεία γύρω από την παραλία, αναζητώντας οποιαδήποτε ένδειξη που θα μπορούσε να αποκαλύψει τι είχε συμβεί και πού βρισκόταν ο Γάλλος τουρίστας.

Στο θαλάσσιο σκέλος της κινητοποίησης συμμετείχαν τρία πλωτά μέσα, τρία αλιευτικά και ένα διασωστικό σκάφος, τα οποία πραγματοποιούσαν διαδοχικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Μαδέ.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση εξελισσόταν και από αέρος, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εκτελεί επανειλημμένες πτήσεις πάνω από τη θάλασσα, την παραλία και τα γειτονικά παράκτια σημεία.

Στις αναζητήσεις έλαβε μέρος και η Ομάδα Ίκαρος Drone της Πυροσβεστικής, με στόχο να ελεγχθεί από ψηλά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση και να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο σχετιζόταν με την εξαφάνιση.

Παρά την ευρεία κινητοποίηση και τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, η αγωνία έλαβε τραγικό τέλος, όταν ο 78χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα ανοιχτά της παραλίας.

Ο ηλικιωμένος είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του και το ζευγάρι διέμενε σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ είχε μεταβεί στην παραλία Μαδέ.

Όπως μετέδωσε το neakriti.gr, επικαλούμενο πληροφορίες και καταθέσεις κατοίκων, πριν από την εξαφάνισή του ο 78χρονος φέρεται να είχε αφήσει ορισμένα προσωπικά αντικείμενά του επάνω σε ξαπλώστρα. Μεταξύ αυτών ήταν και το ρολόι του.

Όταν οι ώρες περνούσαν χωρίς εκείνος να επιστρέφει, η σύζυγός του άρχισε να ανησυχεί και ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές. Η αναφορά της οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση και στην οργάνωση μεγάλης επιχείρησης για τον εντοπισμό του.

Κατά το αρχικό στάδιο των ερευνών, τα προσωπικά αντικείμενα του αγνοουμένου είχαν βρεθεί στην παραλία, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ένδειξη για το πού είχε κατευθυνθεί ο ίδιος. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε την ανησυχία και οδήγησε στην επέκταση των αναζητήσεων.

Το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης είχε δοθεί στη θαλάσσια περιοχή, καθώς η σύζυγος του 78χρονου είχε αναφέρει στις Αρχές ότι θεωρούσε πιθανό να είχε μπει στο νερό για να κολυμπήσει.

Παράλληλα, κανένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία δεν είχε αναφέρει ότι είδε τον ηλικιωμένο να εισέρχεται στη θάλασσα, με αποτέλεσμα οι συνθήκες της εξαφάνισής του να παραμένουν ασαφείς μέχρι τον τραγικό εντοπισμό του.