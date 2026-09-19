Φρένο στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών μπαίνει για ακόμη εννέα μήνες, καθώς το νέο σύστημα δεν θα κάνει τελικά πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η εφαρμογή του μέτρου μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου 2027, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, αλλά κυρίως στις αρμόδιες υπηρεσίες για να ολοκληρώσουν τις ηλεκτρονικές υποδομές και τις διασταυρώσεις που απαιτούνται.

Πρόκειται για μία ακόμη αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα ενός μέτρου που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται φορολογικά οι μισθώσεις ακινήτων. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, η ημερομηνία μετακινήθηκε στη συνέχεια για την 1η Οκτωβρίου και πλέον η έναρξη τοποθετείται το επόμενο καλοκαίρι.

Πίσω από τη νέα παράταση βρίσκεται κυρίως η ανάγκη να ολοκληρωθεί το σύστημα που θα επιτρέπει τη διασταύρωση των στοιχείων των μισθώσεων με τις τραπεζικές πληρωμές.

Το σχέδιο δεν προβλέπει απλώς ότι ο ενοικιαστής θα καταθέτει το μίσθωμα στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική «αλυσίδα» πληροφοριών, μέσα από την οποία θα μπορούν να συνδέονται το ακίνητο, το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής και το ποσό που καταβάλλεται κάθε μήνα.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να ελέγχεται εάν το ποσό που εμφανίζεται στη δήλωση μίσθωσης είναι το ίδιο με εκείνο που πραγματικά καταβάλλεται.

Για να λειτουργήσει το σύστημα απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ανταλλαγή στοιχείων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και η δημιουργία των κατάλληλων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Στην εξίσωση και το ΜΙΔΑ

Σημαντικό κομμάτι του νέου μηχανισμού αποτελεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μέσω του οποίου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο.

Στο νέο μητρώο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, ώστε η φορολογική διοίκηση να έχει πληρέστερη εικόνα για την ιδιοκτησία και τη χρήση κάθε ακινήτου.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που δυσκολεύει την άμεση εφαρμογή των αυτοματοποιημένων ελέγχων στις μισθώσεις.

Τι θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2027

Από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το νέο καθεστώς, τα ενοίκια θα πρέπει να εξοφλούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, ώστε κάθε πληρωμή να αφήνει ηλεκτρονικό αποτύπωμα.

Η παράκαμψη της τραπεζικής πληρωμής θα έχει οικονομικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές.

Οι ενοικιαστές που δεν πληρώνουν μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα κινδυνεύουν να χάσουν παροχές που συνδέονται με τη μίσθωση, μεταξύ των οποίων και την επιστροφή ενοικίου.

Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες θα χάνουν την έκπτωση 5% που αναγνωρίζεται στο εισόδημα από ακίνητα για δαπάνες επισκευής, συντήρησης και άλλες ανάγκες του ακινήτου.

Η νέα ημερομηνία δημιουργεί μία μεταβατική περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2027, κατά την οποία δεν θα ενεργοποιηθούν οι συνέπειες του νέου υποχρεωτικού συστήματος.

Το διάστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθούν οι τεχνικές προσαρμογές και οι διασυνδέσεις των πληροφοριακών συστημάτων.

Από τον Ιούλιο του 2027, εφόσον δεν υπάρξει νέα αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, η τραπεζική πληρωμή θα γίνει ο κανόνας για τις μισθώσεις, δίνοντας παράλληλα στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να συγκρίνει πολύ ευκολότερα το ενοίκιο που δηλώνεται με το ενοίκιο που πραγματικά πληρώνεται.