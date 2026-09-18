Η Κατερίνα Καινούργιου παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Σκρομπόλα, λίγο πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια του Alpha μίλησε για τον πρώην συνεργάτη της, Γρηγόρη Γκουντάρα, με τον οποίο δεν έχουν πια επαφές. Θυμίζουμε ότι ο δημοσιογράφος όταν είχε πάει καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» είχε σημειώσει για τη σχέση τους: «Εννοείται της έστειλα μήνυμα για το μωρό της και δεν μου απάντησε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ πραγματικά χάρηκα για την Κατερίνα. Τη νοιαζόμουν. Δεν με νοιάζει το επαγγελματικό. Εγώ είμαι και λίγο περίεργος. Δεν είναι όλα δουλειά, τη νοιαζόμουν πραγματικά».

«Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε»

«Αν μου έστελνε τώρα μήνυμα για την κόρη μου θα απαντούσα. Τότε όμως, επειδή είχε ξεκινήσει την εκπομπή του, αυτή που έκανε τότε στο OPEN και είχαν ειπωθεί κάποια πράγματα και μου είχαν μεταφέρει κιόλας κάποια πράγματα, τώρα η αλήθεια δεν ξέρω πού ακριβώς είναι, που ίσως λεγόντουσαν στα παρασκήνια, αυτά που μου είχαν μεταφερθεί με είχαν πληγώσει πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά.

«Και επειδή εγώ τον Γρηγόρη τον αγάπησα πραγματικά. Στο μυαλό του έχει πλάσει κάτι διαφορετικό για τον τρόπο που τελείωσε η συνεργασία μας. Εγώ τον αγάπησα, τον σεβάστηκα, εκεί πληγώθηκα. Οπότε ήταν αρκετά νωπό. Όταν μου ευχήθηκε για το παιδί, που το πιστεύω ότι ο Γρηγόρης χάρηκε που έγινα μητέρα, αλλά δεν ήμουν σε φάση να του απαντήσω, γιατί δεν ήθελα να ταραχτώ. Ίσως κάποια στιγμή ξαναμιλήσουμε», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Δείτε το σημείο μετά το 23:22: