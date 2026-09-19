«Ποιος θα είναι ο τελευταίος δισεκατομμυριούχος που θα φύγει από τη Βρετανία για την ηλιόλουστη Ελλάδα;». Με αυτό το ειρωνικό ερώτημα σχολίασε ο Βρετανός δημοσιογράφος Robert Hardman, μέσω της Daily Mail, την υπόθεση του Κρις Ρόκος, δίνοντας τον τόνο σε μια συζήτηση που πλέον ξεπερνά τα όρια μιας απλής μετακόμισης.

Ο Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Βρετανίας, φέρεται να προετοιμάζεται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα εξετάζεται η δημιουργία παρουσίας της εταιρείας του στην Αθήνα.

Ο Κρις Ρόκος

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Βρετανία, καθώς ο Ρόκος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, κατέβαλε περίπου 330 εκατ. λίρες σε φόρους κατά το τελευταίο φορολογικό έτος.

Η Daily Mail υπολόγισε μάλιστα ότι, σε βάθος πενταετίας, η πιθανή απώλεια φορολογικών εσόδων θα μπορούσε να αγγίξει τα 2 δισ. λίρες.

Γιατί η Ελλάδα;

Η επιλογή της Ελλάδας δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει δημιουργήσει ειδικά φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Με βάση το άρθρο 5Α του ελληνικού φορολογικού κώδικα, όσοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς κατ’ αποκοπή φορολόγησης για εισοδήματα που προκύπτουν στο εξωτερικό, με ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ, για διάστημα έως και 15 χρόνια.

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Το πλαίσιο αυτό, σε συνδυασμό με τις επενδυτικές δυνατότητες, το κλίμα και την ποιότητα ζωής, έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν από τους προορισμούς που εξετάζουν εύποροι φορολογούμενοι από το εξωτερικό.

Και δεν είναι μόνο η φορολογία.

Η Αθήνα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Ελληνικό, οι νέες ξενοδοχειακές και οικιστικές επενδύσεις, οι μαρίνες και η αγορά πολυτελών ακινήτων δημιουργούν ένα διαφορετικό σκηνικό από εκείνο της περιόδου της κρίσης.

Μια εικόνα CGI της επένδυσης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό, στην Αθήνα — ένα παραθαλάσσιο συγκρότημα τύπου Ντουμπάι, ύψους 9 δισ. λιρών, με βίλες και διαμερίσματα, που αναπτύσσεται στον χώρο του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας

Η Βρετανία αλλάζει το φορολογικό της τοπίο

Η υπόθεση Ρόκος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Βρετανία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των non-doms.

Από τον Απρίλιο του 2025 καταργήθηκε το παλαιότερο καθεστώς remittance basis και εφαρμόστηκε νέο σύστημα που βασίζεται στη φορολογική κατοικία, με ειδικές προβλέψεις για ορισμένους νέους φορολογικούς κατοίκους.

Οι αλλαγές έχουν τροφοδοτήσει τη συζήτηση για το κατά πόσο το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι εξίσου ελκυστικό για τους πολύ πλούσιους κατοίκους του.

Στο ίδιο κλίμα εντάσσονται και οι δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο Μονακό και έχει ασκήσει δημόσια κριτική στη φορολογική και οικονομική πολιτική της Βρετανίας.

Brexit-backing billionaire Manchester United owner Sir Jim Ratcliffe has said he can see why rich people are leaving the UK, describing the country as “on the slide”.



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«Ο τελευταίος ας σβήσει τα φώτα»

Η ειρωνική φράση της Daily Mail αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τον προβληματισμό που υπάρχει στη Βρετανία: τι συμβαίνει όταν ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας εξετάζει την έξοδο;

Για την Ελλάδα, αντίθετα, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αυξηθεί ο αριθμός των πλούσιων κατοίκων. Η πραγματική πρόκληση είναι να μετατραπεί η φορολογική κατοικία σε επενδύσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας.

Η περίπτωση Ρόκος μπορεί τελικά να αποδειχθεί μεμονωμένη ή να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης τάσης. Αυτό θα φανεί στην πράξη.

Προς το παρόν, όμως, η εικόνα είναι εντυπωσιακή: μια Ελλάδα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης βρίσκεται σήμερα να συζητείται στη Βρετανία ως προορισμός για έναν από τους μεγαλύτερους φορολογουμένους της.