Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε η άρση απορρήτου στα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να δώσουν απαντήσεις ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται. Όπως επεσήμανε το Σάββατο 19/9 η Κωνσταντία Δημογλίδου η Αστυνομία διαπίστωσε τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ERTnews χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Αστυνομία μπόρεσε, πριν από τις απολογίες των κατηγορουμένων, να εξακριβώσει πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα και εξήγησε πως η αρμόδια ανακριτική Αρχή είχε πληρέστερη εικόνα για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε, πριν από την απολογία των κατηγορουμένων, να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς λειτούργησε το επίμαχο μηχάνημα, ώστε να έχει πλήρη γνώση η αρμόδια ανακριτική Αρχή για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο», ανέφερε.

Στο «μικροσκόπιο» κινητά τηλέφωνα και υπολογιστής

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζεται ο μεγάλος όγκος ψηφιακών πειστηρίων, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής των δύο γιατρών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ανακτήσουν δεδομένα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση και να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

«Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ενός θανάτου και τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

«Εάν από την εξέταση των στοιχείων προκύψουν ενδείξεις για άλλα αδικήματα ή για τη συμμετοχή επιπλέον προσώπων, θα απαιτηθεί νέα εισαγγελική παραγγελία και καθοδήγηση από τον αρμόδιο ανακριτή για τη διεύρυνση της έρευνας. Μέχρι στιγμής, στην υπόθεση εμπλέκονται οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους» δήλωσε.

Οι Αρχές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν όσα έχουν αναφέρει οι μάρτυρες κατά την προανακριτική διαδικασία, καθώς και οι ισχυρισμοί που προέβαλαν οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή, ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ανακριτής να ζητήσει από την ΕΛ.ΑΣ. πρόσθετες ανακριτικές πράξεις, ανάλογα με τα ευρήματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία του υλικού, εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

Ξεχωριστή έρευνα για το οικονομικό σκέλος

Για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης και το αποκαλούμενο «πελατολόγιο» του ιατρείου, η κα Δημογλίδου ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλη έρευνα από ανεξάρτητη Αρχή. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, τις πληρωμές που πραγματοποιούνταν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το εάν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε, πάντως, ότι παρότι έχουν παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης μαρτυρίες οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να διερευνηθούν ως προς το αδίκημα της απάτης, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σχετική επίσημη καταγγελία σε αστυνομική Αρχή ή υπηρεσία.