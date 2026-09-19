Με γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου στο 80ο λεπτό η Γουέστ Χαμ πήρε εκτός έδρας ισοπαλία με 2-2 κόντρα στη Μίλγουολ, η οποία είχε προηγηθεί με 2-0, στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Championship.

Το μίσος των οπαδών των δύο ομάδων είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο και περίμεναν πώς και πώς τον αγώνα, στον οποίο η γηπεδούχος Μίλγουολ μπήκε καλύτερα και άνοιξε το σκορ στο 16′ με τον Τέιλορ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, μάλιστα, ο Νεγκλί έκανε το 2-0 και όλα έδειχναν ότι οι γηπεδούχοι θα έπαιρναν τη νίκη, στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα δεδομένα άλλαξαν μέσα σε έξι λεπτά.

Στο 74′ ο Καντέ μείωσε σε 2-1 και στο 80′ ο Μαυροπάνος με κεφαλιά έκανε το 2-2 και έδωσε τον βαθμό στη Γουέστ Χαμ, η οποία βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας μετά τις πρώτες 8 αγωνιστικές.