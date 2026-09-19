Άυριο, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας.

Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.

Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου:

Η δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών

Μετά τη Μεταπολίτευση, η Μαργαρίτα Παπανδρέου αναδείχθηκε σε σημαντική μορφή του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) και δραστηριοποιήθηκε για τη νομική και κοινωνική ισότητα των γυναικών.

Η δράση της συνδέθηκε με σημαντικές διεκδικήσεις της εποχής, μεταξύ άλλων για την κατάργηση της προίκας, την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, την ισότητα στην οικογένεια και τα δικαιώματα των γυναικών.

Η γνωριμία με τον Ανδρέα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Τσαντ γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951.

Το ζευγάρι απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Ο γάμος τους διήρκεσε έως το 1989, όταν και πήραν διαζύγιο.

Η ζωή της Μαργαρίτας Παπανδρέου συνδέθηκε στενά με σημαντικές και ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ωστόσο, η δική της διαδρομή δεν περιορίστηκε στον ρόλο της συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου. Μέσα από τη συγγραφική, κοινωνική και ακτιβιστική της δράση, διαμόρφωσε τη δική της ξεχωριστή παρουσία στη δημόσια ζωή και στο γυναικείο κίνημα της χώρας.