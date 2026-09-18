Άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, κατά την διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρώτες πρωινές ώρες και στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες, όταν έφθασαν στον χώρο, χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του δωματίου προκειμένου να εισέλθουν και να προχωρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν στο εσωτερικό έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ήταν μικρής έκτασης και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνώνται. Για την υπόθεση προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή του Πυροσβεστικού Σώματος.