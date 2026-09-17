Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.