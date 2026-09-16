Νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει μια παρέα νεαρών να εκτοξεύει πυροτεχνήματα από την καρότσα κινούμενου οχήματος σε αυτοκινητόδρομο της πολιτείας της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τις Αρχές, η επικίνδυνη αυτή ενέργεια συνδέεται με την εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς Chelan Hills, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και κατέστρεψε δεκάδες κτίρια.

Το υλικό φέρεται να καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 4ης Ιουλίου στον αυτοκινητόδρομο US Highway 97, στην κεντρική Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, μεταξύ των ατόμων που εμφανίζονται στο περιστατικό βρίσκεται ο 18χρονος Michael Yakimov.

Στο βίντεο ακούγονται γέλια, ενώ πυροτεχνήματα τύπου Roman candle εκτοξεύονται προς την κατεύθυνση άλλων οχημάτων.

«Ρίξ’ το πάνω τους, ρίξ’ το πάνω τους!», ακούγεται να φωνάζει ένα άτομο, ενώ λίγο αργότερα κάποιος άλλος προειδοποιεί: «Μην τους πείτε όμως ποιος πυροβολούσε».

Teen fires dozens of fireworks from truck, sparking deadly wildfire https://t.co/M5F2Svesco pic.twitter.com/HvqQypLmat — New York Post (@nypost) September 16, 2026

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε περισσότερα από 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένα από τα πυροτεχνήματα προκάλεσε την πυρκαγιά Chelan Hills, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έκαψε έκταση περίπου 15,6 τετραγωνικών μιλίων, δηλαδή περισσότερα από 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Από την πυρκαγιά έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ έξι πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Περισσότερες από 100 κατασκευές καταστράφηκαν, μεταξύ των οποίων 19 κατοικίες.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο 69χρονος Robert Lister, κάτοικος της περιοχής Orondo. Το όχημά του βγήκε από τον δρόμο και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το πυροτέχνημα που βρέθηκε στο σημείο έναρξης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε κοντά στο σημείο από το οποίο θεωρείται ότι ξεκίνησε η φωτιά ένα πυροτέχνημα με την ονομασία Trooper Turret.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, για συστοιχία πυροτεχνημάτων τύπου Roman candle, η οποία μπορεί να εκτοξεύσει 240 βολές μέσα σε μόλις 46 δευτερόλεπτα.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο Yakimov είναι το άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο είδος πυροτεχνήματος.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον 18χρονο

Σε βάρος του Michael Yakimov έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, εμπρησμό πρώτου βαθμού, πρόκληση κακόβουλης φθοράς πρώτου βαθμού, καθώς και έξι κατηγορίες για επίθεση τρίτου βαθμού.

Η εγγύησή του ορίστηκε στο 1 εκατ. δολάρια, ενώ η εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι έρευνες, πάντως, δεν περιορίζονται στον 18χρονο. Ο σερίφης της κομητείας Douglas, Tyler Caille, ανέφερε ότι οι Αρχές επιδιώκουν την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για ακόμη πέντε άτομα, όλα άνω των 18 ετών, τα οποία χαρακτήρισε συνεργούς στις ίδιες πράξεις.

«Πρόκειται για απόλυτη απερισκεψία που οδήγησε σε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων και στην απώλεια της ζωής του κ. Lister. Δυστυχώς, όλοι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», δήλωσε ο Caille.