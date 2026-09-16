Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 και στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ασπροπύργου με υδροφόρες, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης του περιστατικού μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.