Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Οιχαλίας. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.