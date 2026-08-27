Νέα σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής βίας διερευνούν οι Αρχές στη Ζάκυνθο, μετά την καταγγελία 38χρονης Βρετανίδας τουρίστριας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Λαγανά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες από τη Ρουμανία, ηλικίας 19 και 28 ετών, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να σχετίζεται με όσα καταγγέλθηκαν.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, με την 38χρονη να απευθύνεται στη συνέχεια στις Αρχές και να καταγγέλλει τους δύο άνδρες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο Ρουμάνων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Ζακύνθου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποκτά βίντεο το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, φέρεται να έχει καταγράψει μέρος του περιστατικού.

Το υλικό εξετάζεται από τις Αρχές και αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, η καταγγελία της 38χρονης και το περιεχόμενο του βίντεο αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης και δεν έχει υπάρξει δικαστική κρίση ως προς την ενοχή των δύο συλληφθέντων.

Στο επίκεντρο ξανά ο Λαγανάς

Η νέα υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ζάκυνθος και ιδιαίτερα ο Λαγανάς έχουν βρεθεί στο επίκεντρο συζήτησης για καταγγελίες σεξουαλικής βίας σε βάρος τουριστριών.

Στις 7 Αυγούστου, η Ελληνική Αστυνομία είχε παρέμβει επίσημα μετά από δημοσιεύματα περί μεγάλης αύξησης των βιασμών στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων, από τον Μάιο έως και τις 6 Αυγούστου είχαν υποβληθεί τρεις επίσημες καταγγελίες, για τις οποίες είχαν γίνει δύο συλλήψεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε τονίσει ότι κάθε καταγγελία διερευνάται σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές Αρχές και ότι η δημόσια ενημέρωση βασίζεται αποκλειστικά σε επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Η διαφορετική εικόνα από το νοσοκομείο

Διαφορετική εικόνα είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το προσωπικό του νοσοκομείου Ζακύνθου είχε κληθεί να αντιμετωπίσει οκτώ περιστατικά καταγγελλόμενου βιασμού μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες.

Η διαφορά στους αριθμούς αποδίδεται στο ότι μια γυναίκα μπορεί να προσέλθει σε υγειονομική δομή για εξέταση χωρίς στη συνέχεια να προχωρήσει σε επίσημη μήνυση ή χωρίς να κατονομάσει τον φερόμενο δράστη, κάτι που είχε επισημάνει και ο ίδιος ο κ. Γιαννάκος.

Η νέα καταγγελία της 38χρονης Βρετανίδας βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών Αρχών, με το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις και τα ευρήματα της έρευνας να αναμένεται να καθορίσουν την εξέλιξη της υπόθεσης.