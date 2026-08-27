Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 73χρονου άνδρα στη Ρόδο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε δύσβατη βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3:10, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση στο κενό από ύψος περίπου πέντε μέτρων. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι αρμόδιες αρχές και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την ανάσυρση της σορού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Για την ανάσυρσή του στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο και να ανασύρουν τον άνδρα. Όταν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι ο 73χρονος ήταν νεκρός. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου και του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 73χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.



Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, λίγες ώρες νωρίτερα είχε εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνισή του, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του.



Το αυτοκίνητο του 73χρονου εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από την πτώση. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.